Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, một đại lý kinh doanh xe tư nhân tại Hà Nội đã rao bán chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025. Đơn vị này cho biết đây là xe mới 100%, đã nhập về nước, có sẵn giao ngay nhưng chưa tiết lộ mức giá.

Chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Duy.

Trước đó từng có một chiếc Cullinan khác thuộc thế hệ mới được đưa về Việt Nam với ngoại thất màu đen. Chiếc thứ hai mới được đưa về nước thuộc phiên bản Black Badge có ngoại thất màu trắng.

Black Badge là phiên bản thể thao của Rolls-Royce Cullinan. Theo đó, xe sở hữu một số chi tiết khác biệt so với bản thường.

Dễ thấy nhất là viền cửa sổ được sơn tối màu thay vì trang trí bằng mạ chrome như trước. Tương tự là cản sau, miệng ống xả và ốp cửa hậu cũng như biểu tượng Spirit of Ecstasy ở mũi xe.

Ở thế hệ mới, Rolls-Royce Cullinan có diện mạo mặt trước thanh thoát hơn với đèn pha LED mỏng, kết hợp đèn ban ngày kéo dài tạo hình chữ L. Các khe gió ở dưới đèn pha nay đã được loại bỏ.

Cản trước cũng được tinh chỉnh với các khe hút gió mới được thiết kế mở rộng. Lưới tản nhiệt Parthenon mới được làm vuông vức hơn, đồng thời bổ sung đèn nền.

Đuôi xe không thay đổi quá nhiều, ngoài việc được thêm một vài đường gân kéo dài từ đèn hậu về phía chắn bùn sau nhằm tạo hình khối cho cảm giác khỏe khoắn hơn. Cản sau sơn đồng màu với thân xe thay vì để màu nhám như bản trước.

Điểm nhấn ở hông xe là đường coachline màu cam Mandarin được vẽ thủ công bởi nghệ nhân. Tay nắm cửa, logo và nẹp ốp hông đều sơn tối màu.

Bộ mâm trên phiên bản Series II có kích thước 23 inch với hai tông màu đen-bạc. Thiết kế mâm tạo hình cánh hoa độc quyền trên bản Black Badge, bên cạnh cùm phanh màu đen tùy chọn.

Xe có cốp xe mở dạng vỏ sò với hai phần, dung tích chứa hành lý tiêu chuẩn đạt 560 lít. Phần cốp tách biệt bởi vách kính ngăn giữa khoang hành khách nhằm tối ưu sự yên tĩnh cho khoang hành khách.

Bên trong cabin, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 sở hữu nội thất được bọc da màu cam Hermes kết hợp với một số chi tiết được ốp carbon.

Phía sau vô-lăng bọc da là bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, màn hình thông tin trung tâm mới với giao diện giống xe điện Spectre.

Táp-lô phía hành khách có giao diện 3D đặc biệt gồm 7.000 điểm khắc laser trên một mảng kính tối màu. Ngoài ra, hãng còn tích hợp logo Spirit of Ecstasy bằng thép không gỉ ở tủ đồng hồ phía trước.

Hàng sau có hai ghế riêng biệt, đục lỗ thông hơi, tích hợp sưởi/làm mát/massage. Giữa hai ghế có hai hộc tủ lạnh trang bị sẵn hai ly sâm-panh và bộ bình nước kèm hai ly whiskey.

Xe có hệ thống âm thanh 18 loa. Bàn ăn và màn hình giải trí độc lập cho hàng ghế sau là tùy chọn, đóng mở tự động thông qua hai nút ấn.

Cullinan Black Badge Series II vẫn sử dụng động cơ V12 6.75L, cho công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ZF 8 cấp có chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh và hệ dẫn động 4 bánh.

Theo thông tin từ nhà phân phối chính hãng của Rolls-Royce tại Việt Nam, Cullinan Series II và Cullinan Series II Black Badge có mức giá lần lượt là 36,69 và 41,99 tỷ đồng. Nếu mua thêm tùy chọn và hoàn tất thủ tục lăn bánh, giá trị của một chiếc Cullinan Series II Black Badge có thể lên tới gần 60 tỷ đồng.