Doanh số xe máy Honda giảm gần 40 ngàn xe so với cùng kỳ 2019

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Honda Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng tháng 11 ở mảng kinh doanh xe máy với mức tăng trưởng so với tháng trước nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, tháng 11 vừa qua, Honda Việt Nam bán ra với 191.416 xe máy các loại, tăng 7% so với tháng trước, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019 (11-2019 đạt 230.288 xe). Như vậy, doanh số xe máy tháng 11 năm nay giảm 38.872 xe so với tháng 11 năm ngoái.

So với cùng kỳ năm 2019, doanh số xe máy Honda giảm gần 40.000 xe. Ảnh: TN

Trong các sản phẩm xe máy, dòng xe số tiêu thụ tốt nhất có Wave Alpha với doanh số 30.409 xe, chiếm 16%. Ở dòng xe tay ga có Vision tiêu thụ nhiều nhất với 42.444 xe, chiếm 22% tổng doanh số bán xe máy của liên doanh.

Hiện nay, Honda Vision bản tiêu chuẩn đang được bán ra với giá tại đại lý là 30 triệu đồng, bản cao cấp là 30,8 triệu đồng và bản đặc biệt với giá 32 triệu đồng.

Mới đây, Honda Việt Nam đã giới thiệu Honda Vision phiên bản hoàn toàn mới và chính thức bán ra thị trường vào ngày 23-12 sắp tới.

Ngoài Honda Vision, hầu hết các dòng xe của Honda đều có giá bán cao hơn giá niêm yết của hãng.

Trong đó, Honda SH 125 phanh CBS có giá 90,4 triệu đồng, phanh ABS có giá 97,6 triệu đồng (giá niêm yết lần lượt là 70,99 triệu đồng và 78,99 triệu đồng). Honda SH 150 phanh ABS có giá 123,7 triệu đồng, phanh CBS là 111,5 triệu đồng (giá niêm yết lần lượt là 95,99 triệu đồng và 87,99 triệu đồng).

Hay như mẫu Honda SH mode có giá cao nhất là 81 triệu đồng (giá niêm yết: 58,99 triệu đồng), giá thấp nhất là 73,2 triệu đồng (giá niêm yết: 53,89 triệu đồng).

Tương tự như vậy, mẫu Honda Air Blade 125/150 cũng có giá bán chênh lệch từ 300 ngàn đồng đến 1,1 triệu đồng (tùy phiên bản). Honda Lead cũng đang được bán với mức cao hơn giá niêm yết từ 1,1-2,2 triệu đồng.

Trong tháng 11 vừa qua, Honda Việt Nam cũng cho xuất khẩu 10.652 xe máy nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.

