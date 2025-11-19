Đây là những cách chối quanh của tài xế sau khi bị phạt

"Muôn hình vạn trạng" hình thức che biển số

Lo ngại bị phạt nguội, nhiều tài xế xe máy đã nghĩ ra rất đa dạng các hình thức che biển số để tránh bị phát hiện bởi hệ thống camera AI giám sát giao thông. Các hình thức phổ biến là các cách thức như dán sticker ngộ ngĩnh để che lấp một chữ/số trên biển số; dùng băng dính đen để biến các số 0, 6, 9 thành số 8 hoặc biến các chữ E, F thành chữ B; dùng khẩu trang che biển số; để bùn đất che lấp hoàn toàn biển số;...

Ngoài ra, một số tài xế xe côn tay, xe phân khối lớn thì cố tình gập biển số sát vào bên trong, che lấp phía dưới yên xe. Trong khi nhiều shipper lại sử dụng bao chở hàng che lấp hoàn toàn biển số.

Tài xế viện dẫn lý do khi bị xử phạt che biển số

Một số tài xế khi bị dừng xe và xử phạt về hành vi che biển số đã viện những lý do như không biết là việc che biển số bị phạt, hoặc sticker là do trẻ con nghịch nên dán lên. Thậm chí có người còn "không biết ai đã đeo khẩu trang vào biển số",...

Trong khi đó nhiều tài xế xe ôm công nghệ và shipper lại phân trần là do "miếng cơm manh áo" nên nhiều khi vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, hoặc đi ngược chiều... để tiết kiệm thời gian, tăng thu nhập. Vì thế, việc che biển số để tránh bị phạt nguội bởi một lỗi phạt có thể tương đương cả tháng chở khách, ship đồ.

"Không đổ thừa"

Việc lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng cố tình che biển số nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dân. Hầu hết ý kiến đều cho rằng: người vi phạm không nên viện lý do để biện minh cho hành vi trái pháp luật và nên chấp nhận hình phạt.

Nhiều người cũng nhận xét rằng những tài xế hay che biển số thường có các hành vi nguy hiểm khác như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu. Điều này không chỉ gây rủi ro cho bản thân họ mà còn ảnh hưởng tới người tham gia giao thông khác. Vì vậy, hệ thống camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm mà còn mang tính răn đe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay cả khi lực lượng chức năng không có mặt.