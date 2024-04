Cứ mỗi phút, người Việt lại chi tiền mua 3 xe máy Honda

Theo công bố thì Honda Việt Nam đã bán ra tổng cộng 134.196 xe trong tháng 3/2024. Con số này tăng 11,4% so với tháng trước tuy nhiên vẫn giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính ra cứ mỗi phút người Việt lại bỏ tiền mua 3 xe máy Honda trong tháng 3/2024 này.

Honda Vision là một trong những mẫu xe đắt hàng nhất của Honda (Ảnh: Honda).

HVN tiếp tục khẳng định vị trí số 1 về doanh số trên thị trường xe máy Việt Nam. Theo số liệu được hãng đưa ra, trong năm tài chính năm 2023 (tính từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024) HVN đã bán được 2.051.194 xe, giảm 12,2% so với năm tài chính 2023. Tuy nhiên do sức mua chung của thị trường giảm, nên mặc dù doanh số giảm nhưng thị phần của Honda lại tăng 1,6% so với năm trước, lên 82.5% (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM).

Trước đó, VAMM cũng đã công bố doanh số quý I/2024 ghi nhận 603.745 xe được bán ra, giảm 4,88% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường xe máy từ đầu năm 2024 tới nay cho thấy xu hướng ảm đạm khi các đại lý liên tục đưa ra mức giảm giá khá sâu cho các dòng xe máy của mình.

Nhiều dòng xe vốn "hot" của Honda như SH125/150, SH Mode, Vision đều đang ở mức giá rẻ chưa từng có, chỉ chênh rất thấp so với giá niêm yết. Một số dòng xe máy Honda như Honda Winner X, Lead thậm chí còn đang ở dưới mức giá đề xuất của hãng.

