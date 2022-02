Chiếc xe điện tràn ngập công nghệ giá chỉ bằng Honda SH

(PLO)-Kiểu dáng đẹp sang trọng, thân thiện với môi trường, chiếc xe này đủ khả năng khiến người Việt suy nghĩ lại về niềm đam mê SH.

Hãng xe Đức - Naon vừa tham gia vào cuộc cách mạng xe máy khi cho ra đời chiếc Zero One, được xem là mẫu xe đầy hứa hẹn với thị trường với kiểu dáng thanh lịch.

Với thiết kế cao cấp và chạy hoàn toàn bằng diện, chiếc Zero One có khả năng thực hiện tốt vai trò một chiếc xe máy chạy trên các đường phố đô thị. Zero One được xây dựng trên khung nhôm, với pin có thể thay thế được, đặt dưới gầm xe để tối ưu không gian và đem lại trọng tâm thấp, dễ lái. Chiếc xe được trang bị phanh đĩa trước sau với ABS.

Do tính chất thay đổi pin nhanh tại các trạm sạc nên chiếc xe gần như không bị giới hạn về quãng đường chạy. Chiếc xe có khả năng tăng tốc 100 kmh rất nhanh. Điều đặc biệt, Zero One được sản xuất theo một quy trình xanh, có nghĩa là được làm từ vật liệu có thể tái chế, dễ phá vỡ, sửa chữa để tái tạo trở lại vật liệu thô cho đầu vào các sản phẩm khác. Giá bán hiện nay tại thị trường châu Âu của Zero One là 5.600 USD, tương đương 127 triệu đồng.

