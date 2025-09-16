Cách trình giấy phép lái xe không qua VNeID để không bị CSGT xử phạt

Ngoài việc có giấy phép lái xe (GPLX) tích hợp trên ứng dụng VNeID thì website của Cục CSGT (Bộ Công an) là nơi để người dân có thể tra cứu thông tin GPLX.

Website của Cục CSGT để người dân tra cứu GPLX. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ trên một nhóm mạng xã hội về ô tô, một thành viên chia sẻ sự vui mừng vì đã tìm cách tra cứu được GPLX trên hệ thống.

Anh LTK chia sẻ: “Vậy là sau thời gian mò mẫm, chờ đợi, cuối cùng cũng nhẹ nhõm vì bằng lái B2 hết hạn đổi sang C1 mới đã được cập nhật thành công, mặc dù trên VNeID vẫn chưa hiển thị”.

Theo anh K thì có GPLX hiển thị trên hệ thống của Cục CSGT (https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn/) thì lái xe an tâm hơn rồi nên anh muốn chia sẻ lại để anh chị nào đang vướng thì biết cách tra cứu.

Thứ nhất: Anh chị làm giấy phép gia hạn sớm ngày nào thì tính ngày đăng hồ sơ để upload (tải) lên và chỉ nên làm trước ngày hết hạn khoảng 10 ngày. Sau 3 ngày là hồ sơ hoàn thành, trong 5 ngày là có kết quả nhanh chóng.

Thứ hai: Tránh việc chờ đợi mỏi mòn vì không biết nơi tra cứu, anh chị có thể vào trang https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn/ nhập số GPLX cũ, họ tên, ngày tháng năm sinh và mã captcha để tra cứu kết quả.

Hình ảnh tra cứu GPLX mà anh LTK chia sẻ. (Ảnh: MXH)

Trước đó, Cục CSGT cũng thông tin đối với những trường hợp chưa cập nhật được bằng lái, người dân có thể cung cấp số GPLX cho lực lượng CSGT kiểm soát, tra cứu trên phần mềm chuyên dụng để biết GPLX của người điều khiển phương tiện.

Đối với những trường hợp lực lượng CSGT không chấp nhận việc kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử như: qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc số GPLX, người tham gia giao thông có thể thông tin tới các số điện thoại tiếp nhận thông tin về trật tự an toàn giao thông của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố cũng như các kênh tiếp nhận thông tin khác. Cục CSGT sẽ chỉ đạo tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.