Khung inox bảo vệ xe máy: Phụ kiện lợi ít hại nhiều, tiềm ẩn nguy hiểm khó lường

Nhiều năm nay, hình ảnh những chiếc xe máy tay ga, từ Vespa LX, SYM Attila, Honda Lead cho đến Vision... được “bao bọc” bởi khung inox sáng loáng không còn xa lạ trên đường phố. Không ít người mua xe sẵn sàng bỏ thêm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng để lắp thêm phụ kiện này với kỳ vọng giữ gìn lớp sơn và dàn nhựa khỏi trầy xước, đồng thời tạo cảm giác chắc chắn, an toàn hơn.

Nhiều mẫu xe máy, nhất là xe tay ga dành cho nữ, thường được chủ xe lắp thêm khung inox bảo vệ. Ảnh minh hoạ

Khi lớp “áo giáp” thành gánh nặng

Về lý thuyết, khung inox được gắn cố định vào thân xe bằng ốc vít và bu-lông ở nhiều vị trí khác nhau, bao bọc quanh đầu, thân, đuôi và đèn hậu của xe. Khi mới lắp, lớp inox sáng bóng giúp xe nổi bật, khiến người dùng an tâm hơn trước va quệt nhẹ. Ở một giai đoạn, nhiều người coi đây là “chuẩn mốt”, thậm chí còn cạnh tranh nhau mẫu khung nào dày, sáng và cầu kỳ hơn.

Thế nhưng, thực tế sau thời gian sử dụng, không ít chủ xe nhận ra rằng khung inox chẳng mang lại hiệu quả bảo vệ như mong muốn. Ngược lại, nó còn gây ra những rắc rối về vận hành, thẩm mỹ và đặc biệt là nguy cơ mất an toàn cho chính người lái và cả người đi đường.

Đầu tiên có thể kể đến là sự cồng kềnh: xe nặng hơn, khó điều khiển trong phố đông hoặc những nơi để xe chật hẹp, nhất là với phụ nữ. Trọng lượng tăng thêm ít nhiều khiến động cơ hoạt động nhiều hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng cao hơn.

Khi xe chạy trên đường xấu, các mối nối rung lắc, kêu lạch cạch, vừa gây khó chịu vừa làm mất đi tính thẩm mỹ. Đáng nói khi xảy ra va chạm, lực tác động dồn thẳng vào những điểm bắt vít trên khung vỏ. Hậu quả là nhiều xe bị nứt, rạn nhựa, bong tróc sơn ở vị trí lắp khung.

Không ít trường hợp, chiếc xe chưa từng đổ ngã nhưng vẫn xuất hiện vết hư hỏng do chính phụ kiện “bảo vệ” này gây ra. Thêm vào đó, lớp inox sáng bóng ban đầu khó giữ được lâu. Chỉ sau một vài mùa mưa nắng, khung dễ bị xỉn màu, loang ố hoặc rỉ sét nếu chất lượng kém.

Nguy cơ an toàn bị bỏ ngỏ

Nếu như chuyện hao xăng, xe kêu lạch cạch hay mất thẩm mỹ sau một thời gian sử dụng gây phiền toái nhất định cho người dùng, thì vấn đề an toàn mới thực sự đáng lo ngại. Thực tế cho thấy, nhiều khung inox bị biến dạng, bung mối hàn, cong vênh sau va chạm, để lộ những cạnh sắc nhọn hoặc chìa hẳn ra hai bên, sẵn sàng "găm" vào người và phương tiện xung quanh.

Không ít người bị xước da tay, chân chỉ vì vô tình quệt vào phần khung biến dạng thò ra này. Trong trường hợp va chạm mạnh hơn, các cạnh sắc hoàn toàn có thể gây sát thương cho người đi đường xung quanh hoặc cản trở, vướng víu và gây mất an toàn cho chính người điều khiển xe.

Khung inox của một chiếc Honda Lead bị bung, hở ra góc nhọn gây vướng víu và có thể "đe doạ" sự an toàn của người đi đường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo các chuyên gia, thiết kế khung lắp thêm vốn không được tính toán đồng bộ với kết cấu xe. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cân bằng, nhất là trong những tình huống đánh lái gấp. Người lái dễ bị hạn chế góc cua, khó kiểm soát khi ôm đường cong hoặc né chướng ngại vật.

Thêm một điểm cần lưu ý: hầu hết khung inox trên thị trường đều là sản phẩm gia công nhỏ lẻ, không có tiêu chuẩn chất lượng và không được kiểm định. Độ bền mối hàn, chất liệu inox thực tế đến đâu gần như phụ thuộc vào 'hên xui'. Người tiêu dùng dễ rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” khi mua phải hàng kém chất lượng.

"Có thể hiểu tâm lý muốn giữ xe mới, tránh trầy xước. Nhưng rõ ràng, lợi ích khung inox mang lại quá nhỏ so với hệ quả. Thay vì chạy theo thói quen lắp phụ kiện, người dùng nên chú trọng cách sử dụng và bảo dưỡng: lái xe cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên vệ sinh – phủ bóng sơn, gửi xe ở bãi trông giữ uy tín...", một chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Trong khi các hãng xe nỗ lực tinh giản thiết kế, tối ưu khí động học và tính thẩm mỹ, thì việc “bọc giáp” bằng khung inox lại vô tình đi ngược hoàn toàn ý đồ của nhà sản xuất. Hiệu quả bảo vệ chưa rõ đến đâu, nhưng những bộ khung méo mó, thô kệch chỉ khiến chiếc xe trở nên cồng kềnh, mất dáng sang trọng và thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.