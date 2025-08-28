Cách trị bệnh nước vào pô xe máy mùa mưa lũ, tránh chết máy

Mùa mưa lũ, rất nhiều nơi đường bị ngập nước. Vì nhiều lý do khác nhau, lái xe máy vẫn phải di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa, nước ngập đường. Trong hoàn cảnh như thế, rất nhiều xe máy bị nước vào pô xe, khiến cho chiếc xe dễ bị hư hỏng, vận hành khó khăn, thậm chí là chết máy.

Khi nước vào pô xe máy, tùy loại xe mà cách xử lý sẽ khác nhau để hạn chế hư hại. Nếu xe số chết máy, không cố đề lại mà hãy đưa xe đến nơi khô ráo, về số 0 rồi rồ ga nhẹ để đẩy nước ra khỏi pô.

Sau đó, tháo bugi lau khô, khóa xăng và xả hết xăng cũ trong chế hòa khí trước khi khởi động lại. Xả nhớt trong khoang máy, vệ sinh sạch rồi thay nhớt mới để tránh lẫn nước gây hỏng động cơ. Tiếp theo, sấy khô các đầu mối điện và hệ thống phanh để ngăn chập điện, chai má phanh.

Với xe tay ga, do ống thông hơi thấp, nếu nước vào sẽ khiến nhớt bị axit hóa nên cần tháo bugi, thay nhớt, sấy khô điện và kiểm tra kỹ khoang máy. Với xe điện thì lái xe tuyệt đối không nên đi vào khu vực ngập nước vì có nguy cơ hỏng ắc quy.

Nhìn chung, để phòng tránh, không nên di chuyển vào đường ngập nếu có lộ trình khác khô ráo hơn. Trong mọi trường hợp, sau khi xử lý cơ bản, vẫn nên mang xe đến trung tâm bảo dưỡng để được kiểm tra toàn diện khi cảm thấy xe vận hành bị trục trặc sau khi bị ngập nước vào pô xe.