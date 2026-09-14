Honda Civic Type R sắp có bản HRC 340 mã lực, đậm chất đường đua

Bên cạnh các phiên bản Type R và Type S, Honda đang mở rộng thương hiệu HRC sang các mẫu xe thương mại hiệu năng cao. Civic Type R HRC được cho là sẽ tập trung mạnh vào khả năng vận hành trên đường đua, với nhiều công nghệ được phát triển từ kinh nghiệm thi đấu tại các giải Super Taikyu và Super GT.

Hình ảnh phác họa cho thấy Honda Civic Type R HRC sở hữu bộ bodykit khí động học được thiết kế riêng. Phần đầu xe nổi bật với hốc hút gió lớn, cánh lướt gió phía trước và các chi tiết dẫn luồng khí được tối ưu. Hai bên thân xe xuất hiện vè bánh trước tích hợp khe thoát gió, trong khi phía sau là cánh gió kích thước lớn cùng bộ khuếch tán mới.

Xe vẫn duy trì cấu hình ba ống xả đặt giữa đặc trưng của Honda Civic Type R, nhưng có thể được nâng cấp bằng hệ thống ống xả hiệu năng cao từ Akrapovič. Trang bị này được kỳ vọng mang đến âm thanh thể thao hơn và cải thiện phản hồi của hệ truyền động.

Về động cơ, Honda Civic Type R HRC được cho là tiếp tục sử dụng máy xăng 4 xi-lanh 2.0L tăng áp. Khối động cơ có thể được gia cố các chi tiết bên trong nhằm tăng khả năng chịu tải, với công suất dự kiến khoảng 340 mã lực.

Không chỉ nâng cấp động cơ, HRC còn được cho là tập trung đáng kể vào hệ thống khung gầm. Xe có thể sử dụng hệ thống treo phát triển theo công nghệ xe đua, lò xo coilover có khả năng điều chỉnh và thanh cân bằng phía sau được gia cố. Hệ thống phanh cũng được tinh chỉnh để đáp ứng cường độ vận hành cao trên đường đua.

Bộ mâm hợp kim thiết kế riêng với các chi tiết mang dấu ấn HRC cũng góp phần tạo nên diện mạo khác biệt cho mẫu xe. Một bản concept của Civic Type R HRC từng được giới thiệu tại Tokyo Auto Salon, trước khi những hình ảnh phác họa phiên bản thương mại tiếp tục xuất hiện.

Honda Civic Type R HRC bản concept của xe từng được trưng bày tại Triển lãm Tokyo Auto Salon

Nếu kế hoạch sản xuất thương mại được triển khai vào năm 2027, Civic Type R HRC sẽ trở thành bước tiến đáng chú ý trong chiến lược đưa công nghệ từ đường đua lên xe thương mại của Honda. Đây cũng có thể là biến thể Civic Type R tập trung mạnh nhất vào hiệu suất vận hành từng được hãng phát triển.