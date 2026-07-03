Mitsubishi Attrage có bản nâng cấp mới tại Đông Nam Á

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu sedan cỡ B Attrage tại một số thị trường Đông Nam Á. Dù không phải thế hệ hoàn toàn mới, mẫu xe vẫn nhận được hàng loạt thay đổi đáng chú ý ở thiết kế, trang bị tiện nghi cũng như công nghệ an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan giá phổ thông.

Theo công bố, Mitsubishi Attrage bản nâng cấp có mức giá khởi điểm quy đổi từ khoảng 444 triệu đồng, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu, gia đình nhỏ hoặc người kinh doanh dịch vụ. Ở lần nâng cấp này, Mitsubishi Attrage được tinh chỉnh nhẹ phần đầu xe với lưới tản nhiệt Dynamic Shield mới, cản trước thiết kế lại cùng các chi tiết mạ crôm được tối giản để mang đến diện mạo hiện đại hơn.

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu sedan cỡ B Attrage tại một số thị trường Đông Nam Á.

Cụm đèn LED phía trước cũng được nâng cấp giao diện, trong khi bộ mâm hợp kim có thiết kế mới giúp tổng thể chiếc xe trở nên trẻ trung hơn. Phần đuôi xe thay đổi không quá nhiều nhưng được làm mới với cản sau, đồ họa đèn hậu và một số chi tiết trang trí nhằm tạo sự đồng bộ với phần đầu xe.

Kích thước tổng thể của Attrage gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành, đồng nghĩa xe vẫn duy trì lợi thế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc. Khoang lái của Attrage được cải thiện với một số vật liệu trang trí mới, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn hơn và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Một số phiên bản còn được trang bị cụm đồng hồ thiết kế mới cùng vô-lăng tích hợp nhiều phím chức năng.

Mitsubishi nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng I3, dung tích 1.2L quen thuộc, cho khoảng 78-79 mã lực và mô-men xoắn khoảng 100 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp thay vì hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Việc giữ nguyên hệ truyền động cũng giúp Mitsubishi tiết kiệm chi phí phát triển sản phẩm, đồng thời duy trì ưu điểm vốn được người dùng đánh giá cao là độ bền và mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

Không gian dành cho hành khách vẫn là điểm mạnh của mẫu sedan cỡ B khi sở hữu hàng ghế sau khá rộng rãi so với kích thước xe. Điểm đáng chú ý nhất trên Attrage nâng cấp nằm ở việc Mitsubishi bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) trên các phiên bản cao cấp. Theo đó, xe có thể được trang bị các tính năng như: Phanh khẩn cấp tự động / Cảnh báo va chạm phía trước / Cảnh báo chệch làn đường /Hỗ trợ giữ làn / Đèn pha tự động / Camera và các cảm biến hỗ trợ người lái.

Khoang lái của Attrage được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn

Việc bổ sung ADAS giúp Attrage bắt kịp xu hướng chung của phân khúc khi nhiều đối thủ đã trang bị các công nghệ an toàn chủ động trong vài năm trở lại đây. Hiện Mitsubishi Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản Attrage nâng cấp.

Tuy nhiên, do mẫu xe này đang được bán tại nhiều quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam cũng là một trong những thị trường của Attrage, khả năng bản nâng cấp được đưa về trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Nếu được phân phối trong nước với những nâng cấp về thiết kế và đặc biệt là gói ADAS, Mitsubishi Attrage sẽ gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trong phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City.

Mitsubishi nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng I3, dung tích 1.2L quen thuộc, cho khoảng 78-79 mã lực.

Bên cạnh đó, mức giá dự kiến vẫn thuộc nhóm dễ tiếp cận sẽ tiếp tục là lợi thế lớn của mẫu xe Nhật Bản đối với khách hàng mua xe lần đầu hoặc ưu tiên yếu tố kinh tế.