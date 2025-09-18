Xe ga giá rẻ tương đương Vision mà trang bị tương đương SH Mode

TVS Jupiter hiện đang là mẫu xe ga bán chạy thứ hai tại thị trường Ấn Độ (chỉ sau Honda Activa). Và với bản cập nhật gần nhất, hãng đang cho thấy nỗ lực nhằm tạo nên một diện mạo thể thao, mạnh mẽ và thu hút hơn cho dòng xe tay ga bán chạy nhất của mình.

Về thiết kế, TVS Jupiter 110 Special Edition được xem là phiên bản cao cấp nhất hiện nay của dòng xe này. Điểm nổi bật đầu tiên chính là màu sơn đen nhám phủ toàn bộ thân xe, từ phần yếm trước, chắn bùn cho tới các tấm ốp bên hông.

Để tăng thêm vẻ sang trọng và cá tính, TVS đã bổ sung các chi tiết mạ crôm cho nhiều chi tiết. Yên xe được phối hai màu đen và xám nhạt, tạo sự khác biệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Một chi tiết đặc biệt khác là logo TVS và tên xe được mạ màu đồng, xuất hiện ở hông xe và phần đuôi, làm tăng thêm sự nổi bật và độc quyền của phiên bản đặc biệt này.

Về mặt trang bị, ngoài diện mạo mới và một số chi tiết trang trí đặc biệt, các tính năng còn lại vẫn được giữ nguyên như phiên bản Disc SXC. Xe được trang bị dải đèn định vị LED trước và sau dạng “infinity”, đèn pha LED, nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi cho việc đổ xăng mà không cần mở yên, logo 3D cao cấp, chân chống giữa E-Z độc quyền của TVS và cổng sạc USB cho điện thoại di động.

Về hiệu năng vận hành, TVS Jupiter 110 Special Edition vẫn sử dụng động cơ 113,3 cc, xi-lanh đơn, cho công suất 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Sức mạnh này đủ tạo ra sự linh hoạt cho xe khi vận hành trên điều kiện đường phố.

Hệ thống treo trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc đôi có thể điều chỉnh ba cấp độ. Xe sử dụng bánh xe 12 inch với lốp không săm kích thước 90/90 ở cả hai bánh. Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa 220 mm phía trước và phanh đùm 130 mm phía sau. Với chiều cao yên 756 mm và trọng lượng khô 106 kg, xe khá dễ kiểm soát và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Khoảng sáng gầm xe là 163 mm, đủ để di chuyển linh hoạt trong đô thị cũng như vượt qua những đoạn đường gồ ghề nhẹ.

Phiên bản đặc biệt này còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số có kết nối Bluetooth, cho phép người dùng theo dõi dẫn đường bằng giọng nói, nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn, cũng như tính năng tìm xe trong bãi đỗ. Một số tính năng hiếm thấy ở phân khúc này cũng được trang bị như hiển thị mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và quãng đường có thể đi tiếp với số xăng còn lại.

Giá bán của TVS Jupiter 110 Special Edition tại thị trường Ấn Độ là 93.000 rupee - khoảng 27,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.