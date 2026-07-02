World Cup 2026 “tàn nhẫn” và khốc liệt: HLV thứ 7 rời ghế

Sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính vượt qua Đức 2-1 ở trận cuối vòng bảng để giành vé vào vòng knock-out, Ecuador được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trước Mexico.

Tuy nhiên, trước một Mexico chơi đầy năng lượng và tận dụng tốt lợi thế sân nhà tại Azteca, đội bóng Nam Mỹ đã phải chấm dứt hành trình của mình tại World Cup 2026. Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Julian Quinones và Raul Jimenez giúp Mexico nắm thế chủ động khiến Ecuador bất lực trong suốt thời gian còn lại của trận đấu và kết thúc bằng tấm thẻ đỏ của hậu vệ Piero Hincapie.

HLV Sebastian Beccacece nói lời chia tay ĐT Ecuador

HLV Sebastian Beccacece quyết định chia tay ĐT Ecuador sau thất bại trước Mexico ở vòng 32 đội. Ảnh: AP.

Ngay sau trận đấu, HLV Sebastian Beccacece xác nhận sẽ chia tay ĐT Ecuador và thừa nhận đội bóng đã không hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải.

“Hợp đồng của tôi và LĐBĐ Ecuador kết thúc cùng với World Cup. Tôi không nghĩ chúng tôi đã đạt được mục tiêu như đã cam kết: biến đây thành kỳ World Cup hay nhất từ ​​trước đến nay. Hôm nay đến lượt tôi nói lời tạm biệt”, HLV người Argentina nói.

“Tôi cảm thấy biết ơn - biết ơn những người dân Ecuador, biết ơn các cầu thủ đã cống hiến hết mình cho ĐTQG. Chúng tôi đã xây dựng đội bóng thành một tập thể gắn kết như một gia đình".

HLV Sebastian Beccacece đảm nhiệm vị trí "thuyền trưởng" ĐT Ecuador vào năm 2024 sau thời gian dẫn dắt các câu lạc bộ Elche, Defensa y Justicia và Racing Club.

Dưới thời nhà cầm quân 45 tuổi, Ecuador đã giành vé tham dự World Cup sau khi đứng thứ hai ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, vượt qua Brazil, Colombia và Uruguay, chỉ để thủng lưới 5 bàn trong 18 trận đấu.

Thất bại của Ecuador diễn ra sau khi họ gửi thư cho FIFA bày tỏ sự lo ngại về cách đối xử với mình trước trận đấu với Mexico. Người hâm mộ chủ nhà đã gây náo loạn bên ngoài khách sạn của ĐT Ecuador tại Mexico City vào lúc đêm khuya, thậm chí bắn pháo hoa vào tòa nhà.

Liên đoàn bóng đá Ecuador (FEF) đã đưa ra một tuyên bố: "Liên quan đến một số hành vi ngoài sân cỏ diễn ra trước trận đấu vòng /16, Liên đoàn bóng đá Ecuador thông báo đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới ban tổ chức, vì hành vi này đi ngược lại các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và đoàn kết mà một kỳ World Cup của FIFA cần phải thể hiện".

"Do đó, FEF trân trọng kêu gọi các cơ quan chức năng có liên quan chú trọng hơn đến những sự việc này và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn của các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ của chúng tôi".

Như vậy, danh sách những HLV đã chia tay đội tuyển tại World Cup 2026 hiện gồm Sabri Lamouchi (Tunisia), Hong Myung-bo (Hàn Quốc), Steve Clarke (Scotland), Miroslav Koubek (CH Czech), Ronald Koeman (Hà Lan), Marcelo Bielsa (Uruguay) và mới nhất là Sebastián Beccacece (Ecuador).

Theo: www.dailystar.co.uk