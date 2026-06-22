Trực tiếp bóng đá New Zealand - Ai Cập: Chờ Salah tỏa sáng (World Cup)

World Cup | 8h, 22/6 | BC Place New Zealand 0 - 0 Ai Cập (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: New Zealand vs Ai Cập Ai Cập Điểm Crocombe Payne Surman Boxall Cacace Joe Bell Stamenic McCowatt Singh Just Wood Điểm Shobeir Hany Ibrahim Hanafi Fathy Fatouh Lasheen Attia Ziko Salah Ashour Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận New Zealand New Zealand Ai Cập Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Joe Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood Shobeir, Hany, Ibrahim Hanafi, Fathy, Fatouh, Lasheen, Attia, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush

New Zealand quyết chấm dứt chuỗi hòa đáng tiếc

HLV Darren Bazeley có lý do để vừa tự hào vừa tiếc nuối sau trận hòa 2-2 của New Zealand trước Iran ở lượt đấu đầu tiên. Đại diện châu Đại Dương đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ gỡ hòa, đánh mất cơ hội giành chiến thắng lịch sử.

Kết quả đó cũng kéo dài chuỗi bốn trận hòa liên tiếp của New Zealand tại các kỳ World Cup trong thế kỷ 21. Nếu tiếp tục chia điểm trước Ai Cập, họ sẽ cân bằng kỷ lục năm trận hòa liên tiếp tại World Cup mà Bỉ thiết lập vào năm 2002.

Áp lực lớn trước cơ hội đi tiếp

New Zealand hiểu rằng một trận hòa nữa khó có thể giúp họ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, đặc biệt khi lượt đấu cuối sẽ phải chạm trán ứng viên hàng đầu của bảng G là Bỉ.

Phong độ gần đây của "All Whites" cũng không mang đến nhiều sự lạc quan. Họ chỉ thắng 1 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bên cạnh 2 trận hòa và 9 thất bại. Thống kê này cho thấy New Zealand sẽ phải tạo nên màn trình diễn vượt kỳ vọng nếu muốn nuôi hy vọng viết nên cột mốc lịch sử.

Ai Cập đứng trước cột mốc chưa từng có

Tương tự đối thủ, Ai Cập cũng tiếc nuối sau lượt trận mở màn. Đại diện Bắc Phi dẫn trước Bỉ 1-0 nhưng không thể bảo toàn lợi thế và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Việc cả bốn đội ở bảng G đều chia điểm sau lượt đầu khiến cuộc cạnh tranh trở nên cực kỳ cân bằng. Chiến thắng ở màn so tài với New Zealand sẽ giúp Ai Cập tiến rất gần tấm vé vào vòng 32 đội – thành tích mà họ chưa từng đạt được trong lịch sử tham dự World Cup.

Tuy nhiên, Ai Cập cũng đối diện nguy cơ lập kỷ lục buồn. Honduras hiện là đội tuyển thi đấu nhiều trận nhất tại World Cup mà chưa từng thắng, với 9 trận. Trong bối cảnh Ai Cập chỉ thắng 1 trong 6 trận chính thức gần nhất sau 90 phút (hòa 4, thua 1), nguy cơ tiếp tục nối dài chuỗi không thắng hoàn toàn có thể xảy ra.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện châu Phi

Đây sẽ là lần đầu tiên New Zealand chạm trán một đại diện châu Phi tại vòng chung kết World Cup.

Trong lần gặp nhau gần nhất ở trận giao hữu năm 2024, Ai Cập giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó duy trì thành tích bất bại trước New Zealand với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu vì thế đang đứng về phía đại diện Bắc Phi trước cuộc so tài mang ý nghĩa quyết định cho cơ hội đi tiếp của cả hai đội.