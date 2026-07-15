Cá hồi Na Uy đắt hàng ở Trung Quốc giữa cơn sốt Haaland

Theo số liệu mới nhất do Hội đồng Thủy sản Na Uy (NSC) cung cấp, trong tháng 6, lượng cá hồi Na Uy xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 10.889 tấn, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu đạt 840 triệu NOK (86 triệu USD), tăng 21%.

"Chúng tôi tin rằng chiến dịch 'Haaland: Tôi chọn cá hồi Na Uy' đã đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng này bằng cách gia tăng sự chú ý và quan tâm của người tiêu dùng đối với cá hồi Na Uy", ông Sigmund Bjorgo, giám đốc thị trường Trung Quốc của Hội đồng Thủy sản Na Uy, ngày 9/7 cho hay.

Hình ảnh Haaland tại quầy cá hồi Na Uy trong siêu thị Walmart ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Global Times

NSC phát động chiến dịch này tại Trung Quốc hồi đầu tháng 6 với Haaland là đại sứ thương hiệu. Chiến dịch đã tiếp cận hơn 950 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu, hashtag "Tôi chọn cá hồi Na Uy" tạo ra 696.000 lượt tiếp cận với hơn 1.800 bài đăng liên quan.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc nhận xét Haaland quảng cáo cá hồi "không thể hợp hơn". Sự kết hợp giữa đất nước Na Uy, cá hồi, chế độ dinh dưỡng cao cấp và hình ảnh kỷ luật của tiền đạo này mang lại cảm giác ăn khớp một cách hoàn hảo.

Nhiều người chia sẻ ảnh chụp các gian hàng trưng bày cá hồi theo chủ đề Haaland. Nhiều người khác hỏi về phạm vi của chiến dịch và những siêu thị nào có trưng bày để đến chụp ảnh. Chiến dịch này sẽ kéo dài đến cuối tháng 7, bao trùm toàn bộ thời gian diễn ra World Cup.

Haaland tạo dáng với đĩa cá hồi Na Uy. Ảnh: NSC

Theo ông Bjorgo, hình ảnh khỏe mạnh, chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng của Haaland tạo ra những cơ hội mới để nâng cao nhận thức về thương hiệu hải sản xuất xứ từ Na Uy.

Chế độ ăn uống đặc biệt của Haaland được nhiều người biết đến. Anh nạp 6.000 calo mỗi ngày bằng cách ăn tim và gan bò, sữa chưa tiệt trùng, cà phê đen cùng siro lá phong, cũng như cá hồi.

Anh thường xuyên ca ngợi Thorbjorg Haugen, đầu bếp đã nghỉ hưu của câu lạc bộ bóng đá Na Uy Molde, rằng ông đã biến anh "từ một chàng trai gầy gò thành một 'cỗ máy' điên cuồng". Sau khi tới Anh thi đấu cho Manchester City, Haaland yêu cầu câu lạc bộ nhập khẩu cá hồi Na Uy để bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn.

"Haaland đã nói về cá. Anh ấy muốn ăn cá hồi, vì vậy anh ấy đã yêu cầu câu lạc bộ sắp xếp cho các chuyên gia dinh dưỡng đến thăm những nhà hàng hải sản tốt nhất ở Na Uy và cho nhân viên căng tin Manchester City bay đến đó để học hỏi. Điều này đã tiêu tốn của câu lạc bộ rất nhiều tiền", một nguồn tin tiết lộ.

Đội tuyển Na Uy có chiều cao trung bình 1,87 m, đứng đầu trong số 48 đội tham dự World Cup. Đội ngũ đầu bếp của đội tuyển Na Uy cho hay đã mang sang Mỹ 300 kg cá hồi, cá bơn và cá trout từ Na Uy, cùng 100 kg phô mai các loại, gồm 80 kg phô mai nâu đặc trưng của nước này, để phục vụ các cầu thủ và ban huấn luyện, trợ lý.

Bjorgo cho hay người Na Uy ăn đa dạng thực phẩm, nhưng cá hồi là phổ biến nhất với người sống ở vùng ven biển. "Tôi thích sashimi cá hồi. Tôi có thể ăn cá hồi ba lần một tuần", ông nói.

Na Uy là nước xuất khẩu hải sản lớn thứ hai thế giới, với sản lượng xuất khẩu đạt 2,8 triệu tấn vào năm 2025. Theo Bjorgo, Na Uy xuất khẩu hơn 60 loại hải sản sang hơn 150 quốc gia trên khắp thế giới.

Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã trở thành thị trường hải sản lớn thứ hai của Na Uy, với cá hồi là sản phẩm phổ biến nhất được người tiêu dùng Trung Quốc lựa chọn, tiếp theo là cá tuyết Bắc Cực, cá thu Đại Tây Dương và tôm Bắc Cực. Dựa trên xu hướng hiện tại, Trung Quốc có khả năng trở thành thị trường cá hồi lớn nhất của Na Uy trong tương lai gần.

Sản phẩm cá hồi Na Uy trong siêu thị Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Với việc đội tuyển Na Uy lọt vào tứ kết World Cup, sức hút thương mại của Haaland cũng đạt đến tầm cỡ thế giới. Tổng thu nhập của Haaland năm ngoái là 80 triệu USD, xếp thứ 4 trong danh sách các ngôi sao bóng đá được trả lương cao nhất của Forbes, chỉ sau Cristiano Ronaldo với 300 triệu USD, Lionel Messi với 140 triệu USD và Kylian Mbappe với 95 triệu USD.

Trong số 80 triệu USD thu nhập của Haaland, khoảng 60 triệu USD đến từ thu nhập trên sân cỏ và khoảng 20 triệu USD từ thu nhập ngoài sân cỏ. Hiện tại, anh là cầu thủ có giá trị thương mại cao nhất tại Ngoại hạng Anh, sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo thương hiệu.