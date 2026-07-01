Tin nóng bóng đá World Cup 1/7: La Liga công bố lịch siêu kinh điển Real - Barca mùa mới

La Liga 2026/27 chốt lịch Siêu kinh điển, mở màn ở Nou Camp

Ban tổ chức La Liga đã công bố lịch thi đấu mùa giải 2026/27 với 380 trận, khởi tranh từ ngày 14/8/2026 và kết thúc vào 30/5/2027. Điểm nhấn được người hâm mộ chờ đợi nhất là thời điểm diễn ra hai trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid.

Real Madrid (áo trắng) và Barca sẽ chơi trận Siêu kinh điển lượt đi vào ngày 25/10 tại Nou Camp

Theo lịch chính thức, El Clasico lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 25/10 trên sân Nou Camp, khi Barcelona tiếp đón Real Madrid. Trận lượt về được ấn định vào ngày 9/5/2027 tại sân Santiago Bernabeu, chỉ ba vòng trước khi mùa giải khép lại, hứa hẹn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Ở vòng mở màn, Barcelona sẽ gặp Athletic Bilbao, còn Real Madrid của HLV Jose Mourinho chạm trán Real Sociedad. Tuy nhiên, một số trận đấu đầu mùa có thể được lùi lịch nếu các CLB vẫn còn cầu thủ tham dự giai đoạn cuối World Cup 2026.

Ngoài El Clasico, derby Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 20/9 và 4/4. Mùa giải cũng duy trì kỳ nghỉ Giáng sinh từ 22/12 đến 2/1 như những năm gần đây.

Pulisic thích thú màn bình luận gây sốt của Ibrahimovic tại World Cup

Christian Pulisic dành nhiều lời khen cho Zlatan Ibrahimovic sau khi huyền thoại Thụy Điển gây sốt với vai trò bình luận viên trong các chương trình World Cup của FOX. Nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn, Ibrahimovic liên tục tạo điểm nhấn qua các màn tranh luận cùng cựu tuyển thủ Mỹ Alexi Lalas.

Ibrahimovic (thứ hai, từ phải sang) gây ấn tượng với vai trò bình luận viên tại World Cup 2025

Chia sẻ trước trận gặp Bosnia & Herzegovina, Pulisic cho biết anh rất thích phong cách của đàn anh tại AC Milan: "Tôi thấy ông ấy rất hài hước. Tôi đã có nhiều thời gian làm việc cùng Zlatan và biết rõ tính cách. Ông ấy là một người rất tốt và thể hiện cực kỳ xuất sắc trên sóng truyền hình".

Bellingham được ca ngợi đẳng cấp thế giới

Tiền vệ Jude Bellingham nhận được kỳ vọng lớn trước khi ĐT Anh đối đầu CHDC Congo (23h, 1/7 - giờ Hà Nội). Đồng đội Noni Madueke cho biết anh hoàn toàn bất ngờ trước việc vẫn có người nghi ngờ ngôi sao của Real Madrid, khẳng định Bellingham luôn biết cách bùng nổ ở những trận cầu lớn và màn trình diễn "không thể ngăn cản" trước Panama chỉ là điều bình thường.

Ở trận cuối vòng bảng, Bellingham mở tỷ số từ quả phạt góc của Bukayo Saka. Sau đó, anh kiến tạo để Harry Kane ấn định chiến thắng, qua đó lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Bellingham tỏa sáng ở vòng bảng

Neuer từ giã ĐTQG lần 2

Sau khi tuyển Đức nhận thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026, thủ môn Neuer đã chính thức nói lời chia tay ĐTQG. Trong cuộc phỏng vấn với Magenta TV, ngôi sao hiện thuộc biên chế Bayern Munich: "Không, tôi sẽ không thi đấu nữa. Thật cay đắng khi phải khép lại theo cách như thế này".

Neuer không thể có kỳ World Cup 2026 thành công

Trước đó, Neuer từng chia tay đội tuyển quốc gia sau EURO 2024 và nhiều lần khẳng định sẽ không trở lại. Nhưng rồi anh vẫn tái xuất. Tuy nhiên, quyết định này đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Neuer cản phá thành công 1 quả 11m trong loạt luân lưu trước Paraguay, nhưng Đức vẫn bị loại sớm

Ibrahimovic tố Koeman từ bỏ bản sắc truyền thống của bóng đá Hà Lan

Sau khi Hà Lan hòa Morocco 1-1 sau 120 phút và thua ở loạt luân lưu, Ibrahimovic đã chỉ trích HLV Koeman: "Tôi tin Koeman phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Tôi thực sự không hiểu đội tuyển Hà Lan đang muốn chơi thứ bóng đá như thế nào. Ông ấy đã làm mất đi tinh thần truyền thống của bóng đá Hà Lan, để rồi thất bại với lối chơi hoàn toàn không thuộc về Hà Lan, điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Ngay cả khi thất bại, bạn cũng phải chơi theo phong cách của chính mình".

Ronaldo động viên Carvalho

Cristiano Ronaldo đã có buổi tri ân đầy xúc động dành cho trợ lý HLV Ricardo Carvalho sau khi bố của ông, Manuel Ribeiro de Carvalho, đột ngột qua đời. Tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha ở bang Florida (Mỹ), toàn đội đã cùng nhau tạo thành một vòng tròn để động viên cựu trung vệ Chelsea trước khi ông rời đại bản doanh tuyển Bồ Đào Nha để trở về quê nhà.

Van Dijk bị dự đoán sẽ giã từ đội tuyển quốc gia

Theo cựu danh thủ De Boer, trung vệ Van Dijk hoàn toàn có thể từ giã tuyển Hà Lan sau thất bại ở World Cup 2026: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm nghe thông báo đó. Van Dijk đã mang băng đội trưởng và là một đội trưởng tuyệt vời, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ sớm từ giã ĐTQG".