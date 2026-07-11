Nhận định tỷ số phạt góc Na Uy vs Anh (4h ngày 12/7, Vòng tứ kết World Cup 2026): Đội nào áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Na Uy vs Anh

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh được chờ đợi không chỉ bởi cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu sức mạnh thể chất, mà còn bởi kịch bản thế trận rất dễ tạo ra nhiều tình huống phạt góc. Theo lịch thi đấu, Anh gặp Na Uy ở tứ kết sau khi vượt qua Mexico 3-2, trong khi Na Uy gây tiếng vang lớn bằng chiến thắng 2-1 trước Brazil.

Xét riêng thông số phạt góc, Anh là đội có cơ sở để vượt trội. Tam sư thường triển khai bóng theo biên với tốc độ cao, tận dụng khả năng leo biên của hậu vệ cánh và những pha đảo hướng tấn công liên tục. Khi gặp đối thủ chơi thấp, Anh không nhất thiết phải dứt điểm ngay từ trung lộ mà thường kéo bóng ra hai hành lang, đưa bóng vào vùng cấm bằng tạt sớm, căng ngang hoặc phối hợp chồng biên. Cách chơi này dễ dẫn tới các pha phá bóng chịu phạt góc của hàng thủ đối phương.

Na Uy vs Anh. Ảnh: FPT Play

Na Uy chắc chắn không phải đối thủ dễ bị áp đảo hoàn toàn. Sự hiện diện của Erling Haaland giúp họ luôn nguy hiểm ở các pha phản công, bóng dài và tình huống cố định. Tuy nhiên, chính vì Haaland là mũi nhọn đáng sợ, Anh nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn, đẩy đội hình lên cao và hạn chế tối đa số lần Na Uy chuyển trạng thái. Khi một đội phải phòng ngự trong thời gian dài trước áp lực liên tục, số phạt góc phải chịu thường tăng lên.

Một yếu tố quan trọng khác là tính chất knock-out. Ở tứ kết, sự thận trọng có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu, nhưng càng về cuối trận, tốc độ và cường độ tranh chấp càng tăng. Nếu Anh chưa thể sớm tạo lợi thế, họ sẽ gia tăng sức ép bằng những pha xuống biên của Saka, Foden hoặc các tiền vệ công có xu hướng bó vào rồi nhả bóng ra cánh. Trong kịch bản đó, Na Uy buộc phải lùi sâu, ưu tiên phá bóng an toàn thay vì mạo hiểm triển khai ngắn trước vòng cấm.

Khả năng trận đấu có trên 10 quả phạt góc vì thế rất đáng chú ý. Anh có thể chiếm phần lớn thông số này, nhưng Na Uy cũng đủ sức đóng góp nhờ các pha phản công nhanh, sút xa bị chắn hoặc những tình huống bóng bổng hướng tới Haaland. Nếu thế trận giằng co, hai đội sẽ liên tục tạo ra các pha bóng hai ở sát biên ngang, làm tăng xác suất xuất hiện phạt góc.

Nhìn tổng thể, đây là trận đấu có nền tảng chiến thuật phù hợp để phạt góc bùng nổ. Anh nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát, số đợt lên bóng và áp lực biên, nên kịch bản “Tam Sư” hưởng nhiều phạt góc hơn là hợp lý.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh:

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Dự đoán: Pháp được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.