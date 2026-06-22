Nhận định tỷ số phạt góc Argentina vs Áo (0h00 ngày 23/6, bảng J World Cup 2026): Đại diện Nam Mỹ vượt trội?

Nhận định tỷ số phạt góc Argentina vs Áo

Argentina được đánh giá cao hơn Áo ở trận đấu sắp diễn ra tại bảng J World Cup 2026, nhưng kịch bản về phạt góc có thể không quá bùng nổ. Với khả năng kiểm soát bóng, gây sức ép liên tục và đưa bóng nhiều ra hai biên, Argentina sáng cửa hưởng nhiều phạt góc hơn, trong khi tổng số góc cả trận nhiều khả năng chỉ dừng dưới 9 quả.

Về thế trận, Argentina gần như chắc chắn là đội chủ động hơn. Đại diện Nam Mỹ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng luân chuyển bóng linh hoạt và nhiều phương án tấn công ở hai hành lang. Khi gặp những đối thủ chơi kỷ luật như Áo, Argentina thường không vội vàng đẩy tốc độ quá cao mà ưu tiên kéo giãn đội hình, phối hợp ngắn rồi mở bóng ra biên để tạo khoảng trống.

Argentina vs Áo. Ảnh: FPT Play

Chính cách chơi này giúp Argentina có lợi thế rõ rệt ở chỉ số phạt góc. Các pha lên bóng từ cánh, những tình huống chồng biên hoặc căng ngang vào vòng cấm có thể buộc hàng thủ Áo phải phá bóng ra hết đường biên ngang. Nếu Argentina sớm kiểm soát bóng vượt trội, việc họ hưởng nhiều hơn đối thủ từ 2 đến 4 quả phạt góc là kịch bản rất dễ xảy ra.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tổng số phạt góc của trận đấu chưa chắc cao. Áo là đội bóng có tổ chức tốt, không dễ bị cuốn vào thế trận đôi công. Nếu bị Argentina ép sân, Áo nhiều khả năng sẽ chọn phòng ngự khu vực, giữ cự ly đội hình hẹp và hạn chế để đối thủ thoải mái xuống sát đáy biên. Khi đó, Argentina có thể kiểm soát trận đấu nhưng số lần tạo ra tình huống bóng chạm hậu vệ đi hết biên ngang không quá dày đặc.

Ở chiều ngược lại, Áo khó tạo ra nhiều phạt góc nếu không có thời lượng kiểm soát bóng đủ tốt. Trước một Argentina mạnh ở tuyến giữa, Áo có thể phải ưu tiên những pha phản công nhanh thay vì tổ chức tấn công dài hơi. Các đợt lên bóng của họ nếu có cũng thường hướng đến đường chuyền trực diện hoặc tạt sớm, không phải kiểu gây sức ép liên tục để kiếm phạt góc.

Một yếu tố khác khiến tổng góc dễ thấp là nhịp độ trận đấu. Argentina nếu có bàn thắng dẫn trước sẽ càng có lý do giảm tốc, kiểm soát bóng chắc chắn và tránh để trận đấu trở nên hỗn loạn. Khi đội cửa trên không cần tấn công dồn dập trong suốt 90 phút, số phạt góc thường khó tăng mạnh.

Vì vậy, kịch bản hợp lý là Argentina thắng thế ở chỉ số phạt góc, nhưng trận đấu không vượt quá mốc 9 quả. Chỉ số phạt góc có thể nghiêng về Argentina theo dạng 5-2, 5-3 hoặc 6-2, phản ánh đúng sự chủ động của đội bóng Nam Mỹ nhưng vẫn phù hợp với một trận đấu được kiểm soát chặt chẽ, không quá cởi mở.

Đội hình dự kiến Argentina vs Áo:

Argentina ​​(4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, L. Martinez, J. Alvarez.

Áo ​​(4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautovic.

Dự đoán: Argentina được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có dưới 9 quả phạt góc.

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