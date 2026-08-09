Lời xúc động Messi từng nói về cha

Đối với Lionel Messi, ông Jorge không chỉ là người cha mà còn là nhân vật có ảnh hưởng then chốt trong mọi bước đi trên hành trình sự nghiệp vĩ đại của siêu sao người Argentina. Cha của Messi cũng chính là người đại diện lâu năm, trực tiếp tham gia nhiều cuộc đàm phán quan trọng trong sự nghiệp của con trai và là chỗ dựa lớn nhất của siêu sao Argentina từ những ngày đầu sang Barcelona.

Messi và cha (Ảnh: Ole)

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Messi từng kể về mối quan hệ đặc biệt với cha mình. “Về bóng đá, tôi nói chuyện rất nhiều với cha. Suốt cả sự nghiệp, ông luôn ở bên tôi. Sau mỗi trận đấu, tôi đều nhắn tin hoặc nói chuyện với ông. Trong bóng đá, tôi chia sẻ với cha, còn trong cuộc sống thì với cả gia đình”, Messi nói.

Đội trưởng Argentina thừa nhận bản thân luôn khắt khe với chính mình, nhưng đánh giá của cha vẫn có ý nghĩa đặc biệt. “Tôi luôn rất khắt khe với bản thân, nhưng từ nhỏ tôi luôn cần sự công nhận của cha. Sau mỗi trận, tôi đều hỏi ông. Ông từng chơi bóng rất tốt nhưng bị đứt gân, chấn thương không hồi phục đúng cách nên sau đó không thể thi đấu nữa”, Messi nhớ lại.

Jorge Messi có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tinh thần cầu tiến của con trai. Theo Messi, cha anh cũng là một người rất khó tính trong việc đánh giá màn trình diễn trên sân.

“Cha tôi giúp tôi rất nhiều. Ông ấy rất khắt khe với tôi và điều đó khiến tôi luôn muốn tiến bộ. Nhưng ông ấy cũng biết người khắt khe với tôi nhất chính là bản thân tôi. Với mẹ tôi thì dù tôi có chơi tệ đến đâu, tôi vẫn luôn là người giỏi nhất. Với bà, trận nào tôi cũng chơi hay và lỗi không bao giờ thuộc về tôi. Các bà mẹ đều như vậy”, Messi nói.

Messi kể một ví dụ về sự khắt khe của cha: “Có khi tôi vừa chơi một trận rất hay nhưng ông vẫn nói: ‘Con bỏ lỡ một tình huống đấy’. Ông hay trêu tôi như vậy. Điều đó tốt cho tôi, khiến tôi muốn tiến bộ hơn. Hai cha con tôi đều là những người rất khắt khe”.

Jorge cũng trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi trong suốt sự nghiệp của Messi. Cựu cầu thủ Barcelona từng tỏ ra khó chịu khi cha mình bị cuốn vào những tin đồn liên quan đến quyền lực của anh tại đội tuyển Argentina.

“Người ta nói về cha tôi nhiều hơn cha của những cầu thủ khác. Họ từng nói tôi và ông ấy sắp xếp đội tuyển, quyết định ai được gọi... Ông ấy bị kéo vào rất nhiều chuyện hoàn toàn không liên quan”, Messi từng chia sẻ.

Anh cho rằng bản thân có thể chịu được áp lực vì đã quen với sự chú ý của truyền thông, nhưng gia đình lại là những người chịu tổn thương nhiều hơn: “Nếu họ nói về tôi thì còn có thể hiểu được, vì tôi là cầu thủ. Nhưng tại sao lại là cha tôi? Người thực sự phải chịu đựng là gia đình. Tôi có thể tự bảo vệ mình và chỉ tập trung chơi bóng, nhưng gia đình thì thực sự rất khó khăn”.

Messi cũng từng nói rằng khi còn nhỏ, anh không có nhiều thời gian ở bên cha vì Jorge phải làm việc liên tục để chăm lo cho gia đình.

“Tôi có rất nhiều điểm giống ông ấy, nhưng ông ấy làm việc cả ngày nên không có nhiều thời gian ở bên chúng tôi. Ông dậy lúc 4 giờ sáng và chỉ trở về vào bữa tối. Vì thế, mỗi khi được gặp nhau, tôi rất trân trọng. Ông chưa bao giờ quát mắng tôi. Tôi rất nhớ ông“, siêu sao người Argentina kể tiếp. Những trải nghiệm đó cũng ảnh hưởng tới cách Messi nuôi dạy ba người con Thiago, Mateo và Ciro.

Bóng đá là chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất trong những cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Jorge theo sát các trận đấu của Messi từ Barcelona cho tới đội tuyển Argentina và không ngần ngại chỉ ra những điểm con trai mình làm chưa tốt.

Ông Jorge Messi qua đời tại quê nhà Rosario (Santa Fe, Argentina) tối 7/8 (giờ địa phương, sáng 8/8 giờ Việt Nam). Tình hình sức khỏe của cha Messi xấu đi trong khoảng 2 tháng gần đây, là lý do khiến đội trưởng của đội tuyển Argentina bật khóc ngay trong trận đấu ở World Cup 2026.