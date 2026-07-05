Mbappe mỉa mai ĐT Paraguay vì chơi xấu xí, chuyên gia gọi là "nỗi ô nhục"

Mbappe mỉa mai đối thủ

ĐT Pháp vừa đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0 qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Dù hoàn thành mục tiêu nhưng "Gà trống Gaulois" đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc đối phó với lối chơi của Paraguay bởi những pha vào bóng quyết liệt và các hành động khiêu khích.

Mbappe liên tục bị đối thủ chơi xấu trong cuộc đối đầu với Paraguay

Sau trận đấu, Kylian Mbappé đã có lời mỉa mai đối thủ khi cho rằng ĐT Pháp có thể thích nghi với mọi lối chơi để giành chiến thắng và tiếp tục hành trình tại World Cup. “Chúng tôi biết mình sẽ phải chơi một trận đấu như thế nào. Nếu phải lăn xả và chơi quyết liệt, chúng tôi cũng biết cách làm điều đó. Chúng tôi biết cách chơi thứ bóng đá "bẩn" đó ra sao.

Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ xuất hiện và thi đấu như những quý ông mặc vest, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay cả trong một trận đấu như vậy, chúng tôi vẫn chơi hay hơn họ. Đó là phong cách bóng đá của họ. Không có đúng hay sai trong cách chơi bóng đá. Họ cố khiêu khích chúng tôi theo cách đó, nhưng cuối cùng chúng tôi là đội chiến thắng".

Cựu sao Man City chỉ trích lối chơi của Paraguay

Ngồi trên bàn bình luận, Joe Hart, cựu thủ môn của Man City bày tỏ sự bức xúc với lối chơi rắn và cực kỳ quyết liệt của các cầu thủ Paraguay khi đối đầu với Pháp. "Cách các cầu thủ Paraguay thi đấu hôm nay là nỗi ô nhục của bóng đá. Nếu tôi là HLV, một nửa trong số họ sẽ bị đuổi.

Mbappe không dính chấn thương là kỳ tích, theo ý kiến của Thomas Hitzlsperger

Tôi không bao giờ muốn thắng bằng cách đó. Tôi cũng không bao giờ đồng ý chơi bóng theo cách đó. Trọng tài gần như không làm việc. Hãy nhìn Mbappe, ngay cả khi cậu ta cười, chúng ta cũng thay được điều gì đó khang khác. Cách Paraguay thi đấu thực sự không thể xem nổi”.

Đồng nghiệp của Joe Hart, Thomas Hitzlsperger cũng có quan điểm tương tự và cho rằng Mbappe phải cảm thấy may mắn vì vẫn còn đứng được. “Trong tiếng Đức, chúng tôi có một từ để miêu tả cách Paraguay thi đấu ngày hôm nay, từ đó không có trong tiếng Anh.

Cách họ chơi hôm nay không thể gọi là đáng xấu hổ, nó còn tệ hơn cả thế. Tôi thấy rằng Mbappe và các cầu thủ Pháp có thể rời sân mà không dính chấn thương nào là một kỳ tích. Tôi phải thắng thắn nói rằng trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một trong những trọng tài tệ nhất tôi từng được chứng kiến”.