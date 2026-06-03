Lịch sử World Cup 1982: Paolo Rossi, người hùng thay đổi tiến trình lịch sử

HLV Enzo Bearzot đã hứng chịu những lời chỉ trích không thương tiếc sau 3 trận thuộc vòng bảng thứ nhất World Cup 1982. Italia hòa cả 3 trận, ghi 2 bàn và đi tiếp chỉ vì nhiều hơn Cameroon 1 bàn. Thành tích yếu kém này một phần vì ông cứ khăng khăng sử dụng Paolo Rossi. Tiền đạo 26 tuổi hoàn toàn lạc lối trên sân, di chuyển như một bóng ma và hoàn toàn vô hại.

Cũng phải thôi. Trước đó 2 năm, Rossi nhận án treo giò vì dính líu đến bê bối dàn xếp tỷ số có tên Totonero. Án phạt ban đầu là 3 năm, sau rút xuống còn 2. Và trong 2 năm đó, chân sút người Tuscany ẩn mình ở quê nhà, trong nông trang sản xuất rượu vang và ép dầu ô-liu của gia đình.

Tuy nhiên Bearzot vẫn nhớ Rossi. Ông vẫn điền tên anh vào danh sách tới Tây Ban Nha dự World Cup 1982 bất chấp phong độ không được kiểm chứng và tình trạng thể lực tồi tệ. Kết quả, Rossi gây thất vọng toàn tập. Báo chí lập tức đánh Bearzot và cậu học trò cưng tơi bời. Họ nói rằng Rossi lẽ ra không được có mặt ở đó.

Trước khi trở thành người hùng, Paolo Rossi hứng chịu rất nhiều chỉ trích. (Ảnh: Getty Images)

Nhưng áp lực truyền thông không lay chuyển niềm tin của Bearzot. Hàng đêm ông vẫn nói đầu bếp của đội mang vào phòng Rossi cốc sữa nóng và chiếc bánh sừng bò. Trên sân tập, Bearzot vỗ vai khuyên anh đừng lo lắng, chỉ cần nghĩ về trận tiếp theo.

Trận đầu tiên của vòng bảng thứ hai gặp đương kim vô địch Argentina, Rossi vẫn tịt ngòi. Tuy nhiên bản thân cảm thấy mọi thứ đang có biến chuyển. Anh đã bắt kịp với nhịp điệu của đội và chỉ cần một chút may mắn để tìm thấy mành lưới đối phương.

Một người bạn của anh lặn lội từ Vicenza tới thăm đã mang cho Rossi sự may mắn đó. Người bạn này tặng anh chiếc vòng san hô, nói rằng “nó sẽ giúp cậu ghi 3 bàn”. Nghĩ là đùa, thế mà Rossi ghi liền 3 bàn vào lưới Brazil ở trận tiếp theo. Nên nhớ đó là Brazil tuyệt nhất mà xứ samba sản sinh ra, với thứ bóng đá vị nghệ thuật đẹp mê hồn mà Zico, Socrates, Junior và Falcao trình diễn. Rossi chính là phản đề, khi đánh bại họ bằng sự tàn nhẫn và hiệu quả.

Paolo Rossi tung hoành trước Brazil. (Ảnh: Getty Images)

Như người ta nhận xét, khó có thể tìm ra ai xuất sắc hơn Rossi trong khu cấm địa. Anh sở hữu biệt tài hiếm có, có thể nhận định chính xác quỹ đạo trái bóng, đồng thời dự đoán cách thức di chuyển của đồng đội và cả đối phương. Không ai biết Rossi ở đâu cho đến khi anh xuất hiện và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Khác với người Brazil, Rossi không ở trên sân để làm thơ. Công việc duy nhất anh làm là kết liễu đối thủ.

Khi súng đã khai nòng, không gì ngăn cản Rossi được nữa. Anh một tay loại bỏ Ba Lan ở trận bán kết với hai bàn trong hai hiệp. Sau đó là tác giả của bàn mở tỷ số trong trận chung kết với Tây Đức, truyền cảm hứng để Tardelii, Altobelli ghi thêm 2 bàn nữa, tạo nên chiến thắng 3-1.

Italia trở thành nhà vô địch còn Rossi đoạt Chiếc giày Vàng, sau đó giành thêm Quả bóng Vàng vào cuối năm. Từ người bị ghét bỏ, Rossi bỗng hóa người hùng, chàng trai được yêu mến nhất nước Italia và được gọi một cách trìu mến là Pablito.

ĐT Italia vô địch sau 44 năm chờ đợi. (Ảnh: Gatty Images)

Thế nhưng không phải ai trên thế giới cũng yêu Rossi, nhất là người Brazil. Zico nói rằng chiến thắng của Italia không có lợi cho bóng đá. Các đội bắt đầu xem xét nghiêm túc về phương pháp thực dụng nhưng hiệu quả. Họ nghĩ về việc phá vỡ lối chơi của đối thủ và khai thác các sai lầm, thay vì cố công theo đuổi bóng đá đẹp.

Việc Italia lên ngôi vô địch, nhờ 6 bàn thắng của Rossi, cũng làm thay đổi xã hội đất nước hình chiếc ủng. Họ tìm thấy ở bóng đá một cứu cánh cho tình trạng hỗn loạn, với tham nhũng, khủng bố và khủng hoảng tài chính. Đây là bước khởi đầu cho việc bóng đá không còn là môn thể thao mang tính giải trí. Thay vào đó, trở thành ngành công nghiệp tỷ đô với Serie A là điểm đến của các ngôi sao hàng đầu.

Rossi không chỉ thay đổi vận mệnh của mình. Huyền thoại nước Italia còn khiến thế giới đổi thay.