10 nàng WAGs đỉnh nhất World Cup: Vợ Messi số 1, bạn gái Ronaldo "bay màu"

Bảng xếp hạng danh giá Clout Index vừa công bố danh sách 10 nàng WAGs quyền lực nhất hành tinh ngay sau khi vòng bán kết World Cup khép lại. Điểm số được tổng hợp khắt khe từ hồ sơ cá nhân, thành tích của đội tuyển quốc gia, độ phủ sóng mạng xã hội, sức hút thương mại và sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

1. Antonela Roccuzzo (Vợ Lionel Messi - Argentina) 80 điểm

Không ngoài dự đoán, "Đệ nhất phu nhân" của bóng đá thế giới tiếp tục thống trị ngôi vương. Việc siêu sao Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina thẳng tiến vào trận chung kết đã giúp Antonela tăng trưởng chỉ số truyền thông mạnh mẽ, giữ khoảng cách với người bám đuổi phía sau.

2. Isabel Haugseng Johansen (Bạn gái Erling Haaland - Na Uy) 76 điểm

Dù vắng bóng ở những giai đoạn quyết định của giải đấu, bạn gái của cỗ máy ghi bàn Erling Haaland vẫn duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Vẻ đẹp tự nhiên, lối sống kín tiếng cùng sức hút khổng lồ từ cái tên Haaland giúp cô giữ chắc vị trí Á quân.

3. Laura Schmitt (Bạn gái Dani Olmo - Đức / Tây Ban Nha) 74 điểm

Bước nhảy vọt ấn tượng thuộc về Laura Schmitt khi cô chính thức đặt chân vào Top 3. Nữ người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung người Đức này là bạn gái của tiền vệ ngôi sao Tây Ban Nha - Dani Olmo. Sự thăng hoa của Olmo tại giải đấu đã đẩy tên tuổi của Laura lên một tầm cao mới.

4. Ines Garcia (Bạn gái Pedri - Tây Ban Nha) 73 điểm

Một bóng hồng khác của tuyển Tây Ban Nha cũng có sự bứt phá mạnh mẽ là Ines, bạn gái của tiền vệ tài hoa Pedri. Đại diện của xứ sở bò tót ghi nhận mũi tên tăng trưởng xanh, áp sát vị trí thứ 3 với số điểm 73 đầy thuyết phục.

5. Valentina Cervantes (Vợ Enzo Fernandez - Argentina) 70 điểm

Hưởng lợi lớn từ tấm vé vào chung kết của ông xã Enzo Fernandez và đội tuyển Argentina, Valentina Cervantes thăng hạng ấn tượng lên vị trí số 5 với tròn 70 điểm, khẳng định thế lực mạnh mẽ của dàn WAGs Nam Mỹ.

6. Tini Stoessel (Bạn gái Rodrigo De Paul - Argentina) 52 điểm

Nữ ca sĩ nhạc Pop đình đám đại diện cho quốc kỳ Argentina tiếp tục thăng hạng để chiếm lĩnh vị trí số 6. Mối lương duyên tốn nhiều giấy mực của cô và "vệ sĩ của Messi" Rodrigo De Paul luôn là tâm điểm hút truyền thông bậc nhất.

7. Madalena Aragao (Bạn gái Joao Neves - Bồ Đào Nha) 49 điểm

Cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất thuộc về nữ diễn viên trẻ Madalena Aragao, bạn gái của tài năng Joao Neves. Dù đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại, mỹ nhân sinh năm 2005 này vẫn ghi nhận chỉ số tăng trưởng dương để tái xuất bảng xếp hạng ở vị trí số 7 với 49 điểm.

8. Megan Pickford (Vợ Jordan Pickford - Anh) 45 điểm

Bóng hồng của Tam Sư giữ vị trí an toàn ở thứ hạng số 8. Bà xã của thủ thành số 1 tuyển Anh, Jordan Pickford, mang về 45 điểm nhờ sự xuất hiện đều đặn và phong cách cổ vũ nhiệt tình trên khán đài.

9. Ashlyn Castro (Bạn gái Jude Bellingham - Anh) 43 điểm

Đại diện sở hữu quốc tịch Mỹ Ashlyn Castro bạn gái của "báu vật" tuyển Anh Jude Bellingham. Dù tuyển Anh phải dừng bước đầy tiếc nuối tại bán kết, sức nóng từ cái tên Bellingham vẫn giúp nữ người mẫu California giữ vị trí thứ 9 với 43 điểm.

10. Kate Kane (Vợ Harry Kane - Anh) 40 điểm

Khép lại Top 10 quyền lực là Kate Kane với 40 điểm. Tương tự như Ashlyn, bà xã của thủ quân tuyển Anh Harry Kane cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt về sức hút truyền thông khi phải nhận mũi tên đi xuống.

Cú sốc lớn nhất: Georgina Rodriguez "bay màu" khỏi bảng xếp hạng

Bất ngờ và chấn động nhất trong đợt công bố lần này chính là sự vắng bóng hoàn toàn của Georgina Rodriguez bạn gái của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Clout Index bắt đầu đo lường dữ liệu, biểu tượng WAGs đắt giá này bị đánh bật hoàn toàn khỏi Top 10.

Việc đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước sớm, cộng với sự bão hòa về mặt nội dung truyền thông trước các đối thủ trẻ trung, tươi mới đang trực tiếp đẩy chỉ số hút truyền thông (media attention) và độ phù hợp văn hóa (cultural relevance) của Georgina tụt dốc.