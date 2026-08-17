Xuồng, ca nô đổ về biển Đà Nẵng tìm hai nạn nhân bị sóng cuốn ở Mũi Nghê

Chia sẻ với Tiền Phong trưa 17/8, ông Trần Văn Cừu, cha nạn nhân T.T.A.D. - một trong hai người bị sóng cuốn mất tích ở khu vực Mũi Nghê, cho biết đang đón một nhóm thiện nguyện từ Thanh Hóa vào hỗ trợ gia đình tìm kiếm con và cháu M.T.P.

Các đội nhóm tình nguyện đưa xuồng hơi xuống biển để hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai nạn nhân bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Nghê. (Ảnh: T.H)

“Họ đi từ ngoài Thanh Hóa vào, chở theo hai ca nô để giúp hai gia đình chúng tôi tìm kiếm hai con. Ngoài đoàn này, còn một đoàn ở Phú Yên (cũ) cũng đã liên hệ với gia đình và đang trên đường chở ca nô ra nữa”, ông Cửu kể.

Trong khi đó, các đội nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng tiếp tục thả xuồng, cano, jetski xuống biển để tìm kiếm hai cô gái mất tích. Anh Hồ Ngọc Thanh - Đội ca nô ứng cứu 3 miền - Phản ứng nhanh Đà Nẵng, cho biết ngày hôm qua (16/8), đội đã đưa ca nô và jetski xuống chạy quanh các vùng biển có khả năng hai nạn nhân trôi dạt tới. Đến hôm nay, đội tăng cường thêm nhiều ca nô và jetski nữa để tìm kiếm ở khu vực Mũi Nghê, Bãi Bắc, Hòn Chảo, các rạn đá ở vùng biển phường Hải Vân…

Anh Thanh thông tin thêm, trước khi đưa các phương tiện xuống biển, anh cũng đã làm việc với lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng khác. "Chúng tôi được dặn dò phải thật cẩn trọng vì nước, sóng vùng biển phức tạp hơn ở sông, suối nhiều. Anh em trong quá trình tìm kiếm cũng phải mang áo phao, chú trọng an toàn", anh Thanh nói.

Đội xuồng hơi cứu hộ Đà Nẵng cũng mang nhiều chiếc ra hỗ trợ, với mong muốn có thể tìm thấy hai nạn nhân sớm nhất để gia đình phần nào vơi bớt nỗi đau.

Các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm liên tục hạ thuỷ trong ngày 17/8.

Anh Lê Hồng Nghĩa - Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ khẩn cấp - SOS Quảng Nam, cho hay đội có 2 ca nô quần thảo trên biển suốt nhiều ngày qua. Hiện đội đang tìm ở khu vực Cù Lao Chàm, hướng vào vùng biển Tam Thanh. Dự kiến đến khuya mới vào bờ.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi các tàu thuyền, ca nô, xuồng tham gia tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Đặc biệt lưu ý các phương tiện này phải chú ý đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Ông Trần Văn Cừu không giấu được xúc động khi những ngày qua nhận rất nhiều sự quan tâm, động viên và hỗ trợ từ các đơn vị chức năng, người dân cũng như các đội nhóm thiện nguyện.

Người cha bày tỏ rất cảm kích, biết ơn những đội thiện nguyện đã không quản ngại xa xôi, vất vả đến hỗ trợ hai gia đình tìm kiếm các con. “Đã 10 ngày rồi, tôi biết việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm được con để đưa con về cho bớt lạnh lẽo”, ông chia sẻ.

Đã bước qua ngày thứ 10, việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn, nhưng các đội nhóm thiện nguyện vẫn hết lòng hỗ trợ gia đình hai nạn nhân.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau hơn một tuần tìm kiếm hai nạn nhân bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Nghê không có kết quả, ngày 16/8 các lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã thông báo đến các tàu thuyền hoạt động quanh khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống. Vào 14h cùng ngày, chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.