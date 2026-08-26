Đi cao tốc dịp 2/9: 28 điểm dừng nghỉ, trạm xăng tài xế cần biết

28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác

Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm và các nút giao ra vào tuyến cao tốc nhằm phục vụ người dân tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến dịp lễ Quốc khánh năm nay, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng số 27 trạm dừng nghỉ được khai thác.

Trong đó, 7 trạm dừng nghỉ đã được khai thác từ trước gồm: Hà Nội - Bắc Giang có 2 trạm; Giẽ - Ninh Bình; Cao Bồ - Mai Sơn; La Sơn - Hòa Liên; TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Bên cạnh đó, 19 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản được khai thác. Ngoài ra, có 1 trạm tạm tại Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có thêm 1 điểm dừng xe tại Km1018+300 đang được khai thác.

Như vậy, đến dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ có tổng cộng 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc.

Trong số này, 11 trạm trên các đoạn tuyến có cây xăng, gồm 2 trạm trên Hà Nội - Bắc Giang, Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Có 5 trạm trên các đoạn tuyến có trạm sạc, gồm Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205.

Hàng loạt nút giao kết nối với cây xăng, hàng quán

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngoài các trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe, dọc tuyến cao tốc còn có các vị trí nút giao ra vào cao tốc. Tại khu vực các tuyến đường kết nối với nút giao có các dịch vụ cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, ăn uống..., cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và phương tiện.

Ở khu vực phía Bắc, các nút giao được thông tin trên nhiều đoạn tuyến. Trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có các nút giao QL31 tại Km114+00; Km117+300 giao đường Hùng Vương; QL17 tại Km121+800; Đình Trám tại Km126+300 giao QL37; Đại Phúc tại Km135+500 giao QL18; Bồ Sơn tại Km138+700 giao QL38; Tây Nam tại Km139+900; Liên Bão tại Km143+750; Tiên Sơn tại Km146+950; Đồng Xép tại Km148+800; Đại Đình tại Km151+800 và QL3 tại Km153+00.

Trên các đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Cao Bồ - Mai Sơn lần lượt có các nút giao Pháp Vân, Thường Tín, Vạn Điểm, Đại Xuyên; Vực Vòng, Phú Thứ, Liêm Tuyền, Liêm Sơn, Cao Bồ; Khánh Hòa, Mai Sơn và Đồng Giao.

Các đoạn Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt cũng có nhiều nút giao kết nối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường địa phương. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tại các nhánh ra vào của nút giao với những tuyến đường hiện tại đều có cây xăng, dầu và hàng quán phục vụ nhu cầu.

Tại khu vực miền Trung, các trạm dừng nghỉ có cây xăng và trạm sạc gồm Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh… Vân Phong - Nha Trang.

Trạm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km1127+820 được đưa vào khai thác trước ngày 30/8/2026. Trạm Diễn Châu - Bãi Vọt cũng dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30/8/2026.

Ở khu vực phía Nam, các trạm có cây xăng và trạm sạc đang khai thác gồm Vĩnh Hảo - Phan Thiết; TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Nha Trang - Cam Lâm; trạm tạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Phan Thiết - Dầu Giây; TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng công bố các nút giao trên các đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, người dân có thể kết nối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường địa phương để tiếp cận các dịch vụ xăng dầu, ăn uống và các nhu cầu thiết yếu khác.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến nghị người dân tham gia giao thông trên cao tốc trong dịp lễ Quốc khánh chủ động xác định các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe và nút giao phù hợp với hành trình, đồng thời lưu ý vị trí tiếp nhiên liệu để bảo đảm an toàn và thuận lợi trong quá trình di chuyển.