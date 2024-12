Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê

Đó là chia sẻ của anh Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2004) - thành viên Đội cứu hộ FAS Angel (những người trực tiếp tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cùng lực lượng chức năng) đêm 18/12. Vụ cháy do bị đốt đã khiến 11 người tử vong.

Theo anh Bảo, đêm 18/12, khi anh đang trực tổng đài, nhận tin báo cứu hộ, cứu nạn của Đội FAS Angel thì nhận được thông tin về 1 vụ cháy, cần hỗ trợ ngay. Khi nhận được tin này, anh Bảo cho biết không nghĩ vụ việc nghiêm trọng, dù vậy anh vẫn liên lạc với các nhóm ứng trực ở đường để cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, khi các thành viên của Đội đến hiện trường, ngọn lửa lúc này cháy rất lớn, còn lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực dập lửa. Nhận thấy mức độ của vụ cháy (và thông tin có người mắc kẹt), anh Bảo cùng các thành viên ở xa cũng đã khẩn trường đến hiện trường.

Theo chia sẻ của anh Bảo, thời điểm Đội tiến vào bên trong hiện trường tìm kiếm cứu nạn cùng lực lượng chức năng, khung cảnh xung quanh chỉ có 1 màu đen do khói muộn bám vào, chưa kể cầu thang, các đồ vật,... đều đã hư hỏng.

Vụ cháy tại quận Bắc Từ Liêm đêm 18/12 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi có đến 11 người tử vong và nhiều người bị thương.

Cũng là 1 người trải qua sinh tử trong vụ cháy, anh V.V.T - người được cứu thoát khỏi "biển lửa" cho biết, tối 18/12 anh cùng nhóm bạn vào ngồi uống nước tại quán, được khoảng 5-10 phút thì điện vụt tắt, mọi người hô hào có cháy và bắt đầu chạy tán loạn.

Theo những gì anh T. còn nhớ được thì vào thời điểm phát hiện ra cháy, lửa ở tầng 1 đã không thể kiểm soát, khó ai có thể vượt qua được bức tường lửa đó nên trong không gian mờ ảo vì khói bao trùm, ai thấy đường nào thì tự chạy thoát thân. Thậm chí chính anh T. cũng chỉ cố chạy xa khỏi ngọn lửa nhất có thể rồi cũng ngất lim đi ngay sau đó.

Cũng giống như anh T., anh N.V.C. (một trong những người được giải cứu) cho biết, khi chạy lên đến tầng 2, anh đã cố giật bung cánh cửa rồi hô to để mọi người cùng đi ra, tuy nhiên có người lên được, có người không.

Khi đập được cửa kính, khói ùa vào khiến anh C. không thể thở được, gần như ngất lịm dưới sàn nhà. Thời điểm này, anh V.V.T. cũng có mặt tại vị trí anh C. nằm xuống.

"Lúc tôi đang mơ hồ thì có dòng nước phun vào, sau đó các chú cảnh sát tiếp cận được và kéo chúng tôi ra kịp thời", anh V.V.T. chia sẻ.

Các nạn nhân trong vụ cháy quán cà phê tại Bắc Từ Liêm đêm 18/12 được đưa ra ngoài, trong đó có không ít người đã mãi mãi ra đi,

Theo Công an thành phố Hà Nội, vào hồi 23h ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 07 người ra ngoài và phát hiện 11 người đã tử vong.