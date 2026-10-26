Triệu tập 1.500 người đến phiên tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình trong vụ lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Phiên tòa dự kiến kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến, kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Bị cáo Mr Pips tức Phó Đức Nam. Ảnh: FBNV

Ngoài Mr Pips và Mr Hunter, có 186 bị cáo khác hầu tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong đó, vợ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981), chủ Công ty Ngân Lượng, bị xét xử về hành vi giúp nhóm của Mr Pips rửa tiền khoảng 318 tỉ đồng.

Tại tòa, có hơn 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Tòa án cũng triệu tập 919 bị hại cùng gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Như vậy, có khoảng 1.500 người đã được triệu tập đến phiên sơ thẩm.

Do số lượng người tham gia lớn, phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, gồm 2 điểm cầu tại trụ sở TAND TP Hà Nội và một điểm cầu tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xử chính trụ sở TAND TP Hà Nội có 51 bị cáo; điểm cầu Hội trường Tòa án sẽ có các bị hại và người liên quan dự còn điểm cầu tại Hội trường Trại tạm giam số 1 có 137 bị cáo.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ đã ly hôn bị cáo Ngô Thị Thêu.

Theo hồ sơ, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó).

Ngô Thị Thêu tại thời điểm bị bắt từ Thái Lan về Việt Nam.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho rằng, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỉ đồng.

Shark Bình bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền hơn 300 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa, bị cáo Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỉ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỉ đồng để nạp vào các sàn forex.