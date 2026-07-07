Xem phối cảnh "Siêu ga" Cổ Loa: hạt nhân đô thị của một Hà Nội lập thể đa tầng, đa lớp trong tương lai

Phối cảnh tổng thể ga Cổ Loa ban ngày thuộc hành lang giao thông đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Công trình sở hữu cấu trúc vòm mái uốn lượn mang tính biểu tượng, bao bọc bởi hệ sinh thái cảnh quan xanh, hồ nước mặt và các tổ hợp cao ốc đồng bộ phụ cận tại khu vực phát triển phía Bắc thành phố Hà Nội.

Phối cảnh góc cận ga Cổ Loa vào thời điểm lên đèn, làm nổi bật ngôn ngữ kiến trúc mở hiện đại. Thiết kế mái vòm lượn sóng phản chiếu xuống dòng kênh nước mặt, không chỉ tạo điểm nhấn mỹ thuật đô thị mà còn tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên cùng khả năng tiếp cận đa hướng cho các luồng hành khách liên vùng.

Bản đồ định hướng tổ chức không gian trục sông Hồng – dải không gian cốt lõi kết nối các đô thị mới phía Bắc với vùng lõi trung tâm cũ. Quy hoạch chỉ rõ mối liên kết hữu cơ giữa các vùng di sản và trung tâm văn hóa lớn gồm Thăng Long, Cổ Loa, Xứ Đoài và Hương Sơn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương án mặt cắt đô thị thể hiện bố cục tầng cao công trình ven sông Hồng. Thiết kế phân định rõ cao độ từ lòng sông vào trong đê, tối ưu hóa dải đất bãi bồi làm công viên sinh thái ngập nước, đồng thời quy hoạch các tuyến đường song hành biên dưới đê rộng từ 8m đến 20m nhằm bảo toàn năng lực thoát lũ mùa cao điểm.

Phối cảnh cắt lớp 3D mô hình đô thị lập thể đa tầng – đa lớp kết hợp hạ tầng TOD tích hợp định hướng đến năm 2045. Tài nguyên không gian được khai thác triệt để theo chiều đứng: Tầng ngầm 3 dành cho hệ thống tàu điện ngầm (metro); tầng ngầm 2 làm bãi đỗ xe kỹ thuật; tầng ngầm 1 làm trung tâm thương mại dịch vụ; mặt đất phục vụ cảnh quan công cộng nối thẳng lên các tòa nhà cao tầng.

Sơ đồ định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hà Nội với 14 tuyến kết nối liên thông. Đây là bộ khung giao thông kỹ thuật cốt lõi giúp điều tiết mật độ dân cư và là cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các nút đô thị tích hợp dạng TOD, tương tự khu vực siêu ga Cổ Loa.

Mô phỏng hạ tầng điều hành kinh tế không gian và quản trị số thông minh của Thủ đô tầm nhìn năm 2050. Quy hoạch tích hợp sâu không gian bầu trời dành cho các phương tiện bay không lưu đô thị (Air Mobility) song hành cùng dữ liệu điều phối thời gian thực từ Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Phương án tổ chức không gian văn hóa sáng tạo cộng đồng ngoài trời ven sông Hồng. Nơi đây thiết kế các khán đài lộ thiên quy mô lớn phục vụ cư dân thưởng thức các chương trình nghệ thuật đỉnh cao và màn trình diễn ánh sáng công nghệ bằng drone tái hiện các biểu tượng di sản dân gian Thăng Long.

Góc nhìn từ trục đại lộ cảnh quan hướng sông Hồng ngắm cầu Nhật Tân trong phối cảnh hoàng hôn. Công trình cụ thể hóa triết lý quy hoạch lấy con người làm trung tâm, giảm dần các khối bê tông khô cứng để nhường chỗ cho không gian xanh công cộng, nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cho cư dân thành phố Hà Nội.