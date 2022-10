Xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện, 1 phụ nữ mang thai tử vong

Thứ Bảy, ngày 22/10/2022 20:52 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một thai phụ điều khiển xe máy chở con gái 5 tuổi đi thăm người thân. Khi đang dừng đèn đỏ thì bị xe tải tông từ phía sau khiến người mẹ mang thai tháng thứ 6 tử vong, người con gái nhỏ thoát chết.

Chiều 22-10, Công an TP.Dĩ.An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện làm một thai phụ tử vong.

Theo camera an ninh, lúc 10 giờ 50 phút trưa cùng ngày, xe tải BS: 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng TP.Dĩ An đi TP.Thuận An.

Chiếc xe tải lao về hướng các nạn nhân đang dừng chờ đèn đỏ.

Khi đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TP.Dĩ An) thì xe tải vượt đèn đỏ tông vào 2 xe máy đang dừng chờ đèn phía trước.

Trong đó, 1 người đàn ông ngã ra ngoài nên thoát chết, chiếc xe máy còn lại do chị Nguyễn Thị Trúc L (32 tuổi, quê An Giang, đang mang thai tháng thứ 6) điều khiển chở con gái 5 tuổi.

Tai nạn làm một thai phụ tử vong.

Va chạm làm cho 2 mẹ con bị xe tải cuốn dưới gầm, người mẹ bị xe tải cán tử vong tại chỗ, người con gái lọt giữa gầm xe nên may mắn thoát chết.

Sau đó chiếc xe tải tiếp tục lao về trước tông vào một xe tải và một xe máy khác đang băng qua đường, phương tiện này chỉ chịu dừng lại khi tông vào dải phân cách.

Hai xe tải, hai xe máy nằm ngổn ngang.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 xe máy, hai xe tải nằm ngổn ngang giữa đường. Riêng người đàn ông thoát chết sau đó đã rời khỏi hiện trường. Còn tài xế tới Công an phường Tân Bình trình diện.

Tới hơn 13 giờ, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Người nhà cho hay chị L vừa kết hôn được ít ngày, đang trên đường chở con gái riêng đi thăm người em ruột thì gặp nạn.

Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/thuong-tam-thai-phu-6-thang-bi-xe-tai-vuot-den-do-can-tu-vo...Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/thuong-tam-thai-phu-6-thang-bi-xe-tai-vuot-den-do-can-tu-vong_138730.html