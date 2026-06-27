Xe tải lao xuống vực ở Sơn La, ba người gặp nạn

Khoảng 1h, xe tải biển kiểm soát Phú Thọ chạy hướng Bắc Yên - Mai Sơn, khi đến bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên thì đâm vào dải phòng vệ mềm bên trái đường rồi lao xuống vực sâu.

Trên xe có ba người, trong đó một người 50 tuổi, một người 19 tuổi cùng trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một người chưa xác định được danh tính. Hai nạn nhân chết tại chỗ, một người văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu nhưng đang nguy kịch, lãnh đạo xã Bắc Yên cho biết.

Tại hiện trường, xe tải biến dạng hoàn toàn nằm dưới ruộng nhà dân, cách mặt đường khoảng 100 m.

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Bắc Yên rạng sáng 27/6. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã tới hiện trường, chỉ đạo cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an địa phương tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông.

Theo Công an tỉnh, nguyên nhân sơ bộ là tài xế chạy không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, dẫn đến va chạm với dải phòng vệ rồi lao xuống vực.

Quốc lộ 37 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở miền núi phía Bắc, dài gần 140 km qua các khu vực Phù Yên, Bắc Yên và Mai Sơn của Sơn La, kết nối với quốc lộ 6. Tuyến đường đi qua nhiều đèo dốc, vực sâu, địa hình hiểm trở.

Trong đó, dốc Cao Đa thuộc xã Bắc Yên là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, với nhiều khúc cua gấp, mặt đường hẹp, một bên là taluy dương, một bên là vực sâu. Khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đồng thời thường xuyên đối mặt với sạt lở đất, đá lăn trong mùa mưa bão.