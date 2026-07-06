Ông Trump sẽ gặp ông Zelensky để thúc đẩy chấm dứt xung đột Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 8/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự, trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Trump đánh giá tình hình chiến trường đã rơi vào trạng thái bế tắc, khi cả Nga và Ukraine đều không đạt được bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, ông muốn tận dụng hội nghị NATO để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: WHITE HOUSE/UKRINFORM

Trước cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nước chủ nhà của hội nghị. Ông cũng dự kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và tổ chức họp báo.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép để các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống sẽ trực tiếp truyền đạt thông điệp này với các nhà lãnh đạo đồng minh. Hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ chứng kiến việc công bố nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng trị giá hàng tỷ USD, dù chưa có thông tin chi tiết.

Các nhà ngoại giao châu Âu kỳ vọng mối quan hệ giữa ông Trump với Tổng thống Erdogan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ góp phần giúp hội nghị diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn bày tỏ lo ngại về những bất đồng xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt sau các phát biểu chỉ trích NATO của ông Trump và những khác biệt quan điểm liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Tháng trước, Tổng thống Zelensky từng đề nghị tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin, song phía Nga đã từ chối. Moscow tiếp tục khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas, trong khi Ukraine kiên quyết bác bỏ yêu cầu này.