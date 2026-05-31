Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Khoảng 5h20 phút sáng 31/5, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, trú xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89H-085.xx lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Bắc - Nam.

HIện trường vụ cháy. (Ảnh: BHT).

Khi đến Km475 thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện vào lề đường, thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe tải đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.