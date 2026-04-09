Xe sang 'bỏ quên' trên vỉa hè Hà Nội: Quy định của pháp luật xử lý ra sao?

Sự xuất hiện của nhiều xe sang bị "bỏ quên" nhiều năm trên vỉa hè Hà Nội, từ Mercedes-AMG S63 tại khu Trung Hòa - Nhân Chính đến Bentley Continental tại khu đô thị Mỹ Đình, không chỉ gây tò mò trong dư luận, mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý cần được nhìn nhận một cách thấu đáo.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các phương tiện này đều có điểm chung là bị bỏ lại trong thời gian dài, xuống cấp nghiêm trọng, chiếm dụng không gian vỉa hè, vốn là khu vực dành cho người đi bộ. Đáng nói, dù giá trị mỗi chiếc xe lên tới hàng tỷ đồng, song việc xử lý lại kéo dài, thậm chí rơi vào tình trạng "để đó" nhiều năm.

Chiếc xe Mercedes-AMG S63 bị "bỏ quên" tại khu Trung Hòa - Nhân Chính.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, cần xác định rõ bản chất của những phương tiện này để có hướng xử lý phù hợp.

"Pháp luật quy định rõ, khi phát hiện tài sản bị bỏ quên, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm thông báo công khai để tìm chủ sở hữu. Sau một thời gian nhất định, nếu không có người nhận, tài sản có thể được xác lập quyền sở hữu theo quy định", luật sư Nam phân tích.

Tuy nhiên, với tài sản là phương tiện giao thông đường bộ, việc xử lý không chỉ dừng ở quy định dân sự. Các hành vi đỗ xe, để xe sai quy định, chiếm dụng vỉa hè còn có thể bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo đó, việc để phương tiện lâu ngày trên vỉa hè, gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến trật tự đô thị, cơ quan chức năng có quyền lập biên bản, xử phạt, thậm chí cẩu kéo phương tiện về nơi tạm giữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng các biện pháp này với những xe có giá trị lớn, không rõ chủ sở hữu thường gặp nhiều vướng mắc.

Xe sang Bentley Continental bị "bỏ quên" tại khu đô thị Mỹ Đình.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khâu xác định chủ sở hữu và hoàn thiện thủ tục pháp lý. "Cơ quan chức năng phải tiến hành xác minh thông tin đăng ký xe, gửi thông báo nhiều lần, niêm yết công khai. Quá trình này có thể kéo dài, đặc biệt nếu phương tiện liên quan đến tranh chấp, thế chấp hoặc các nghĩa vụ tài chính khác", luật sư Nam nói.

Bên cạnh đó, nếu sau thời gian thông báo mà vẫn không xác định được chủ sở hữu, việc xử lý tài sản sẽ phải tuân theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017. Khi đó, phương tiện có thể bị tịch thu, đưa vào quản lý tài sản công và tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Một vấn đề khác được đặt ra là trách nhiệm quản lý đô thị. Việc để các phương tiện hư hỏng, bỏ quên tồn tại nhiều năm trên vỉa hè không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những chiếc xe xuống cấp có thể trở thành nơi tích tụ rác thải, vật liệu dễ cháy, thậm chí gây cản trở lối đi của người dân.

"Chính quyền địa phương cần chủ động hơn trong việc rà soát, lập danh sách các phương tiện bị bỏ quên, đồng thời phối hợp với lực lượng công an để xử lý theo đúng quy trình. Không thể để tình trạng kéo dài hàng chục năm mà không có biện pháp dứt điểm", luật sư Nam nhấn mạnh.