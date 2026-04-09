[Infographic] Chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5 ở TPHCM

UBND TPHCM vừa có thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 3 ngày.

Cụ thể, nghỉ từ thứ Bảy (ngày 25/4) đến thứ Hai (ngày 27/4). Trong đó, thời gian nghỉ bao gồm một ngày nghỉ lễ 26/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch), một ngày nghỉ hằng tuần và một ngày nghỉ bù.

Với nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ từ thứ Năm (ngày 30/4) đến hết Chủ nhật (ngày 3/5).

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

UBND TPHCM đề nghị Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư và các đơn vị thuộc quyền quản lý. Đồng thời, các cơ quan cần bố trí bộ phận trực lễ theo quy định, cử cán bộ ứng trực xử lý công việc đột xuất trong thời gian nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động phân công lực lượng trực, bố trí cán bộ ứng trực nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn và khu vui chơi công cộng, giải quyết công việc, liên tục phục vụ nhân dân.

Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng giới thiệu chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5 năm 2026 tại TPHCM: