Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21

Theo kết quả khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, chiếc máy bay bị bỏ không nhiều năm tại khu vực số 80, đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên. Trên thân máy bay có ghi MiG-21.

Về nguồn gốc, vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau triển lãm, Quân khu 9 thu hồi 2 chiếc, riêng chiếc MiG-21 này được để lại cho địa phương và điều chuyển về Khu Cao Thắng để tiếp tục trưng bày.

Tuy nhiên, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến tình trạng hiện nay không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Cũng theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, MiG-21 là một hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn liền với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang liên hệ với Quân khu 9 để thu thập hồ sơ và xác định chủ sở hữu. Chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm vệ sinh môi trường xung quanh khu vực để chủ động cho phương án bảo quản hoặc di chuyển máy bay đến vị trí phù hợp hơn.

Sau khi hoàn tất xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau sẽ phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất phương án xử lý dứt điểm trình UBND tỉnh xem xét.

Ghi nhận thực tế cho thấy, do thiếu sự bảo quản và nằm ngoài trời suốt thời gian dài, hiện trạng chiếc máy bay đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân máy bay bị bong tróc sơn, một số bộ phận bị hư hỏng hoặc thất lạc; phần cánh, đầu và đuôi máy bay có dấu hiệu bị ăn mòn, biến dạng. Tuy nhiên, phần khung sườn của máy bay thì còn khá nguyên vẹn.