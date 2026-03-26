Chiếc máy bay Mig21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau sẽ được chuyển đi nơi khác

Ngày 26-3, ông Ngô Vũ Thăng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – cho biết ngành chức năng đã lên phương án di dời chiếc máy bay Mig21 về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xác minh nguồn gốc và đơn vị quản lý. Sau đó, sẽ đề xuất phương án trưng bày chiếc máy bay này ở đâu, còn giờ thì tạm trưng bày ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước những thông tin về máy bay Mig21 bị "bỏ quên" tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân, đã có giấy xác nhận thông tin gửi đến Bảo tàng Quân khu 9.

Chiếc máy bay Mig21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau sẽ được di dời về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Theo đại tá Dũng, trước đó, trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia thì Quân chủng Không quân khi đó đã thành lập cơ quan đại diện của Quân chủng ở phía Nam. Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy là đại diện của Tư lệnh Không quân ở phía Nam.

"Được phép của Tư lệnh đã tặng các tỉnh phía Nam một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày và triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải. Các máy bay thuộc quyền quản lý của các tỉnh được tặng và giao cho các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng vào mục đích trưng bày" – đại tá Dũng nêu trong giấy xác nhận.

Cũng theo đại tá Dũng, cơ quan đại diện của Quân chủng đã giải thể sau khi chiến trường Tây Nam giải quyết xong. Tỉnh Minh Hải cũng đã chia tách nhiều lần. Hiện trạng và cách xử lý máy bay Mig21 tại Cà Mau do cấp thẩm quyền thuộc tỉnh này quyết định.

"Theo tôi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của địa phương làm tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý, nếu cần thiết thì có công văn thông báo cho Quân chủng Phòng không – Không quân hiện nay là được" - đại tá Dũng đề nghị.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay trước đó tỉnh Minh Hải phối hợp với Quân khu 9 chuyển 3 chiếc máy bay về để trưng bày, triển lãm tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh Minh Hải vào năm 1985. Sau khi trưng bày, Quân khu 9 đã chuyển về 2 chiếc, chiếc máy bay Mig21 còn lại để cho tỉnh Minh Hải rồi được điều chuyển về khu nhà tập thể cán bộ ở phường An Xuyên để tiếp tục trưng bày và triển lãm.

Bảo tàng tỉnh Minh Hải trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định và hiện nay cũng không biết ai là cơ quan quản lý. Do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên thân máy bay đã bong tróc sơn, một số bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thất lạc…