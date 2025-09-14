Xe máy lọt thỏm dưới gầm xe đầu kéo, 2 người tử vong

Sáng 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe máy do anh N.V.P. (SN 2002, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chở anh B.M.Đ. (SN 2001, ngụ tỉnh Cà Mau) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong. Ảnh: DT

Khi đến qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, chiếc xe máy đã bị xe đầu kéo do anh L.V.D. (SN 1980, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân tông phải.

Tại hiện trường, xe máy bị tông biến dạng, lọt thỏm dưới gầm xe đầu kéo. Hai người đi xe máy là anh P. và anh Đ. tử vong tại chỗ.