Tổng thống Trump không nghĩ đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Trả lời phỏng vấn ABC News, ông Trump tuyên bố, ông không cho rằng việc gia hạn lệnh ngừng bắn là cần thiết, đồng thời ngụ ý cuộc xung đột này có thể kết thúc thông qua một giải pháp thương lượng hoặc thông qua hành động quân sự dẫn đến việc triệt tiêu các năng lực của Iran.

Ông Trump nói rằng "2 ngày phía trước đang rất tuyệt", và cho biết ông muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh để Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. "Họ (Iran) giờ đây thực sự có một chế độ khác" - ông Trump nói - "Chúng tôi đã loại bỏ những phần tử cực đoan".

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với FOX News rằng cuộc chiến chống Iran "sắp" kết thúc, và Iran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận. "Nếu tôi rút lui ngay bây giờ, họ sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa xong việc. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận" - ông Trump nói.

Trước đó ngày 14-4, ông Trump cho biết một vòng đàm phán khác giữa Mỹ và Iran "có thể sẽ diễn ra trong 2 ngày tới" tại Pakistan. Theo các báo cáo, tất cả các bên đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy đàm phán trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện tại hết hạn.

Các vòng đàm phán hòa bình sắp tới giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, nhưng hiện tại chưa có thông tin chính thức, theo một nguồn tin từ Đại sứ quán Iran tại Islamabad, Pakistan.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ có hiệu lực từ ngày 8-4. Sau đó, các cuộc cuộc đàm phán kéo dài giữa phái đoàn Iran và Mỹ tại Islamabad không đạt được thỏa thuận nào.