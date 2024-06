Xe máy lấn làn tông vào xe khách, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Trưa 2-6, thông tin từ CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đang xác minh danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy và điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại chỗ trên quốc lộ N2.

Theo xác minh ban đầu, trưa cùng ngày, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy 62K3-4075 chở sau Võ Văn Trung (28 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM) lưu thông trên quốc lộ N2 hướng từ huyện Đức Hòa đi huyện Củ Chi.

Hiện trường hai thanh niên tử vong tại chỗ sau khi điều khiển xe máy lấn làn tông vào xe khách. Ảnh: CTV

Khi lưu thông đến khu vực trụ điện số 39A thuộc ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, do không đi đúng phần đường quy định nên va chạm vào ô tô khách 67B-016.99 do tài xế Trần Văn Thăng (47 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) điều khiển chiều ngược lại.

Hậu quả sau tai nạn, hai thanh niên ngã ra đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy vỡ nát, xe khách giường nằm hư hỏng phần đầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an xã Đức Lập Hạ, Công an huyện Đức Hòa có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

