Ngày 19/8, đồng loạt khởi công, khánh thành hàng trăm công trình quy mô lớn

Theo công điện, để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg chỉ đạo Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19/8/2025.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng 80 năm Quốc khánh. Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (bao gồm công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,…), phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước...

Lưu ý thời gian từ nay đến ngày 19/8 không còn nhiều, để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thống kê, phân loại cụ thể: số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư, trong đó có cả vốn FDI, tổng cộng giá trị các nguồn vốn…); gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế); lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố, v.v.... Trong đó, điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại...

Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 19 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi.