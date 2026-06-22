Xe khách 'găm' chặt đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong

Tối 21/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, xe giường nằm mang BKS 99H-067.xx chở theo nhiều hành khách lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến Km 557+200, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Văn, gần nút giao Kỳ Trung, xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 29E-422.xx chở theo nhiều khung sắt lớn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hành khách mắc kẹt bên trong xe khách, nên khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách “găm” chặt vào khung sắt xe đầu kéo đang chở theo. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách trên xe khách bị thương, một số người bị mắc kẹt bên trong xe.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phân luồng giao thông, hỗ trợ người bị thương đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh phải dùng thiết bị chuyên dụng cắt phần thân xe, đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: A. Hào

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Cảnh sát PCCC&CNCH, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hành khách mắc kẹt bên trong xe khách. Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thiết bị banh, cắt chuyên dụng để phá dỡ phần thân xe, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Vụ tai nạn có ít nhất 9 người bị thương. Ảnh: A.Hào

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 21/6, tại Km557+200 tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Kỳ Văn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách do anh Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú Đình Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển và xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả, tài xế xe khách tử vong trên đường đi cấp cứu, khoảng 9 hành khách bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.