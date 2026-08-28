Xe khác tạt đầu, phanh gấp: CSGT có phạt lỗi không giữ khoảng cách?

Từ ngày 27/8, lực lượng CSGT tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), trước khi lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dữ liệu điện tử để xác định phương tiện có vi phạm hay không.

"Đối với các trường hợp phương tiện di chuyển như chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm khoảng cách an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm", đại diện Cục CSGT giải thích.

Xe khác chen ngang, tạt đầu có bị phạt?

Một tình huống được nhiều người quan tâm là khi xe đang chủ động duy trì khoảng cách an toàn nhưng một phương tiện khác bất ngờ chuyển vào khoảng trống.

Ví dụ, xe A chạy 100km/h và duy trì khoảng cách đúng quy định với xe phía trước. Xe B từ làn bên cạnh vượt lên rồi chuyển vào giữa hai xe, khiến khoảng cách từ xe A đến xe B không còn đúng quy định.

Hình ảnh ô tô "chen" vào giữa dòng xe đang giữ khoảng cách. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện CSGT, trường hợp khoảng cách thay đổi đột ngột do phương tiện khác chuyển làn vào phía trước, lực lượng chức năng sẽ không xử lý xe A mà sẽ xem xét xử lý xe chen ngang về hành vi vượt, chuyển làn không đúng quy định.

Điểm quan trọng là quy định hướng tới hành vi của phương tiện đang chạy trên cùng một làn đường và chủ động không duy trì khoảng cách theo quy định, chứ không phải mọi thời điểm khoảng cách giữa hai xe giảm xuống dưới mức tối thiểu đều bị xử phạt.

Xe phía trước phanh gấp

Một tình huống khác là xe phía trước bất ngờ giảm tốc độ khiến khoảng cách giữa hai xe giảm xuống dưới mức quy định, dù tài xế đã chủ động giảm tốc.

Đại diện Cục CSGT cho biết những trường hợp phương tiện buộc phải phanh gấp do sự cố bất ngờ làm khoảng cách an toàn thay đổi đột ngột sẽ không bị tính là vi phạm.

Quy định về khoảng cách an toàn được đặt ra nhằm tạo đủ không gian và thời gian để phương tiện phía sau xử lý khi xe phía trước gặp tình huống bất ngờ, thay vì yêu cầu tài xế phải duy trì một khoảng cách cố định bất chấp mọi biến động của giao thông.

Không xử lý vi phạm trong các tình huống bất khả kháng, sự cố

Một tình huống phổ biến khác xảy ra khi cao tốc đang lưu thông bình thường thì phía trước bất ngờ có sự cố hoặc ùn tắc, khiến khoảng cách giữa các xe trong thời điểm nhất định thấp hơn mức tối thiểu.

Theo đại diện Cục CSGT, trường hợp này không bị tính là vi phạm nếu khoảng cách bị thu hẹp do tình huống bất ngờ, bắt buộc phải xử lý để bảo đảm an toàn.

Mục đích của quy định về khoảng cách an toàn là giúp phương tiện phía sau có đủ khoảng cách để phản ứng khi xe phía trước gặp sự cố. Đồng thời, việc xử lý vi phạm này được áp dụng trong điều kiện giao thông bình thường, không xảy ra các tình huống bất khả kháng, sự cố. Lực lượng chức năng không xử phạt máy móc đối với những tình huống bất khả kháng hoặc thay đổi đột ngột.