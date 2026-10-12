Xe cộ chật vật nhích từng mét trên đại công trường Quốc lộ 6 - Xuân Mai, Hà Nội

Khung giờ sáng từ 6h30- 7h, trên Quốc lộ 6 hướng Xuân Mai - Ba La (Hà Nội), dòng phương tiện đã nối đuôi nhau nhích từng chút một. Ô tô chen kín mặt đường, xe máy len lỏi qua những khoảng trống hẹp giữa các dòng xe. Có đoạn, phương tiện gần như đứng im, hàng xe phía sau tiếp tục dồn lại, kéo dài hàng km.

Đó là cảnh diễn ra trên tuyến quốc lộ 6 đang được triển khai thi công, nơi hoạt động vận chuyển vật liệu, đào đắp nền đường, san gạt và lu lèn diễn ra cùng lúc với dòng phương tiện lưu thông hằng ngày.

Những khu vực đào nền, đắp đất, san gạt, lu lèn hay là nơi tập kết vật liệu nằm đan xen với phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Sự chồng lấn giữa hai hoạt động khiến việc tổ chức giao thông trở nên phức tạp hơn.

Việc triển khai dự án khiến con đường xuất hiện ổ gà chằng chịt, nhiều vũng nước gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, khiến việc đi lại vốn đã khó khăn vào ngày nắng, càng thêm vất vả khi trời mưa.

Những lúc giao thông ùn ứ, người dân càng vất vả khi phải di chuyển qua khu vực công trường lầy lội.

Lòng đường vốn đã chật hẹp, nay càng trở nên ngột ngạt khi dòng phương tiện ùn ứ kéo dài.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa, điểm cuối tại xã Xuân Mai, cho nên nhiều đoạn đường bị co hẹp lại, dẫn đến ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra.

Đối với người dân thường xuyên lưu thông qua đây, ùn tắc và bụi bẩn đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày.

Không chỉ mất thêm thời gian di chuyển, họ còn phải chật vật giữa dòng xe đông đúc, chịu cảnh bụi đất phủ kín mặt đường vào ngày nắng và bùn lầy, trơn trượt khi trời mưa.

Với người dân thường xuyên lưu thông qua Quốc lộ 6, mong mỏi lớn nhất lúc này là dự án sớm hoàn thành, tuyến đường được cải thiện để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn.