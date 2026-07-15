Đường phố Hà Nội nham nhở sau nhiều lần bị đào bới, hoàn trả cẩu thả

Theo ghi nhận của phóng viên, trước cổng Công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn, mặt đường từng bị cắt dọc để thi công hạ tầng ngầm. Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, phần nhựa hoàn trả đã lún thấp hơn mặt đường vài centimet, tạo thành rãnh kéo dài.

Với mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt là xe tải và xe buýt, mặt đường ngày càng lồi lõm, các phương tiện khi đi qua phải giảm tốc hoặc tránh sang làn khác.

Trên phố Hàng Giấy, sau khi sửa chữa hố ga, đơn vị thi công chỉ trát vữa sơ sài, vật liệu xây dựng còn vương vãi trên mặt đường. Bề mặt gồ ghề cùng cát, vữa rơi vãi không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt đối với người tham gia giao thông.

Dọc tuyến Hàng Cót đến Lương Văn Can, công trình thi công hệ thống cấp nước sạch vẫn đang được triển khai. Nhiều hố đào được che chắn bằng các tấm thép để phương tiện lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, nhiều tấm thép bị cong vênh, chênh cao so với mặt đường, khiến xe máy đi qua dễ bị mất lái, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Mặt đường vỡ nứt.

Nhiều tấm thép bị cong vênh, chênh cao so với mặt đường, khiến xe máy đi qua dễ bị mất lái, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Tại các khu vực giáp phố Hàng Mã, Chả Cá và nút giao Hàng Bồ - Lương Văn Can, việc thi công đường nước khiến bụi bẩn, tiếng ồn bao trùm khu vực. Theo người dân sinh sống trên phố Hàng Mã cho biết tình trạng đào lên, lấp xuống diễn ra nhiều lần trong nhiều tháng nhưng tiến độ thi công vẫn chậm, gây bức xúc..

Bà Quách Thị Phương (Số 29 Hàng Mã, Hà Nội) bức xúc: "Đấy là họ đào ống nước, chắc là của nhà máy nước. Cứ vài hôm lại đào lên xong lấp, không biết làm cái gì. Lấp xuống xong hôm sau lại đào lên. Tôi chả hiểu sao các đơn vị nhà nước không phối hợp với nhau. Cùng với đường này, người ta lát đường xong thì lại bắt đầu đào lên không kết hợp được với nhau".

Nói về hiện trạng tuyến đường bà Phạm Thị Yến (số 30 Hàng Mã) nói: "Đào xuống xong lại lấp đi xong lại đào hai ba ngày lấp xong rồi lại đào...Có tai nạn xảy ra rồi. Ban ngày người ta nhìn đã còn né được. Buổi tối là không ai tránh né được. Hôm nọ xảy ra hai xe đâm vào nhau rồi ngã. Xe này đi lên xe này đến đây là tránh cái kia là không có chỗ mà phụ nữ chới với yếu là ngã. Mấy lần đã xảy ra chỗ đấy rồi. Bên cạnh đó, bụi mù mịt, ngày nào cũng phải tưới nước. Tháng này riêng tiền nước gần 400.000 đồng, chủ yếu để tưới đường".

Người dân liên tục tưới nước trước cửa nhà để giảm bụi.

Người đi bộ trên con đường lổn nhổn đá và tấm sắt nhô cao ở nút giao Hàng Bồ - Lương Văn Can.

Đây là khu vực đông đúc rất đông khách nước ngoài đi lại. Người dân mong muốn các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phối hợp đồng bộ và hoàn trả mặt đường đúng tiêu chuẩn để tránh tình trạng "đào lên, lấp xuống" kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và việc đi lại của người dân Thủ đô.

Tại khu vực ngã tư Hàng Da, dù việc hoàn trả mặt đường đã hoàn tất và thảm nhựa từ khá lâu, một nhà điều hành bằng container vẫn chưa được di chuyển, chiếm dụng một phần không gian giao thông chiếm tại nút giao có lưu lượng phương tiện đông đúc.