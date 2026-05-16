UAE "rất tức giận" vì thủ tướng Israel để lộ "chuyến thăm bí mật"?

Al Mayadeen trích dẫn một bản tin trên kênh i24News của Israel tiết lộ các quan chức UAE "rất tức giận" sau khi văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố thông tin về "chuyến thăm bí mật" của ông tới Abu Dhabi hồi tháng 3.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết UAE đã gửi một thông điệp phản đối mạnh mẽ tới chính quyền Israel về vụ rò rỉ thông tin, đồng thời cho biết đây không phải là lần đầu tiên thông tin nhạy cảm bị rò rỉ từ văn phòng của ông Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự một sự kiện trong nước hôm 21-4 - Ảnh: AP

Cũng theo i24, những thông tin rò rỉ liên tục từ văn phòng của ông Netanyahu là lý do chính khiến ông không được mời đến UAE trong nhiều năm.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu đã bí mật đến TP Al-Ain của UAE vào ngày 26-3 để hội đàm với giới lãnh đạo chủ nhà. Bộ Ngoại giao UAE nhanh chóng bác bỏ các báo cáo này, tuyên bố rằng họ không tiếp đón bất kỳ chuyến thăm hay phái đoàn quân sự nào của Israel.

Văn phòng ông Netanyahu đã mô tả cuộc gặp là một "bước đột phá lịch sử" trong quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv.

Theo The New Arab, các bản tin khác của báo đài Israel dường như ủng hộ tuyên bố của thủ tướng nước này.

"Bibi đến vì muốn chứng tỏ ông ấy không bỏ rơi các đồng minh của mình" - tờ Israel Hayom dẫn lời một quan chức UAE. Bibi là biệt danh của ông Netanyahu.

Những thông tin rò rỉ này xuất hiện trong bối cảnh UAE tiếp tục đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng Ả Rập vì mối quan hệ thân thiết với Israel, vốn được định hình bởi Hiệp định Abraham.

Trong cuộc xung đột ở Iran năm nay, Abu Dhabi được cho là đã chia sẻ thông tin tình báo với Israel, nhận các hệ thống vũ khí và cho phép quân đội Israel đóng quân trên lãnh thổ của mình.

UAE cũng nằm trong số các quốc gia Ả Rập có lập trường cứng rắn nhất đối với Iran. Theo một bản tin của Bloomberg hôm 15-5, Abu Dhabi đã cố gắng thuyết phục các quốc gia Ả Rập cùng tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Những động thái trên có thể là lý do khiến UAE liên tục hứng đòn tấn công cùng những tuyên bố chỉ trích gay gắt của Iran.