Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm

Trường hợp hy hữu này xảy ra tại phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương).

Theo trình bày của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Kiên Giang, tạm trú TPHCM), vào đầu năm 2024, vợ chồng chị mua một thửa đất có diện tích 71,4m2 (ngang 4,9m, dài gần 15m), nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM hiện nay. Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình chị đã được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một thời điểm đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên chồng chị là anh Từ Kiến Trung (SN 1990).

Căn nhà bị người hàng xóm "xây nhầm" hoàn toàn trên đất của gia đình chị Thảo. Ảnh: X.A

Thời điểm này, xung quanh thửa đất gia đình chị Thảo mua cũng có nhiều lô đất khác đang để trống, được một công ty bất động sản cắm cọc phân lô để bán. Do chưa có tiền xây nhà nên gia đình chị vẫn tiếp tục để đất trống, chờ có tiền xây sau.

Tuy nhiên, đến ngày 14/6 vừa qua, gia đình chị Thảo gọi một đơn vị thi công đến thửa đất của mình khảo sát, đo đạc để tiến hành xây nhà thì tá hỏa không thấy đất của nhà mình đâu, chỉ thấy có một căn nhà kiên cố được xây dựng theo kết cấu một trệt một lầu tại đây.

Ban đầu, chị Thảo tưởng mình bị nhầm lẫn nên yêu cầu đơn vị thi công đo lại nhiều lần, đồng thời lấy “sổ đỏ” ra để đối chiếu nhưng sau đó kết quả cho thấy thửa đất của chị chính là vị trí đã được xây dựng căn nhà của nhà hàng xóm kế bên.

Sau đó, phía chị Thảo đã liên hệ với chủ căn nhà là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970) để làm rõ. Qua nhiều lần trao đổi qua lại, phía gia đình bà Hạnh đã thừa nhận mình đã xây dựng căn nhà bị “nhầm” sang đất của gia đình chị Thảo.

Quá trình sau đó, hai bên đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết nhưng đều bất thành. Trong đó phía gia đình chị Thảo đề nghị được hoán đổi đất và sẽ bù lại tiền chênh lệch (do đất của bà Hạnh lớn hơn và là lô góc), hoặc bán lại lô đất đã bị xây dựng nhầm cho phía bà Hạnh theo giá thị trường, mặc dù vậy phía gia đình bà Hạnh cũng không đồng ý mà xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng diện tích đất nhà mình, trả lại đất cho gia đình chị Thảo.

Thế nhưng, sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay căn nhà này vẫn nằm trên đất của gia đình chị Thảo, chưa có dấu hiệu được di dời hay tháo dỡ dù phía gia đình chị Thảo liên tục hối thúc và thiện chí giải quyết.

“Chúng tôi nghĩ là gia đình họ xây nhầm nên rất thiện chí để giải quyết, hơn nữa suy nghĩ sau này sẽ là hàng xóm láng giềng nên dĩ hòa vi quý, tuy nhiên sau hơn 3 tháng thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, đất của gia đình tôi vẫn chưa được trả lại”, chị Thảo bức xúc.

Lô đất có chiều ngang gần 5m của gia đình chị Thảo đã bị hàng xóm sử dụng xây nhà kiên cố. Ảnh: X.A

Trước tình trạng này, chị Thảo đã gửi đơn đề nghị đến UBND phường Chánh Hiệp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận thực tế của PV, khu vực cuối đường ĐX066 có hơn 10 thửa đất được phân lô, trong đó thửa đất của phía gia đình bà Hạnh nằm ở lô góc với diện tích hơn 190m2, thửa đất của chị Thảo nằm sát bên với diện tích hơn 71m2. Phía gia đình bà Hạnh đã dành toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà thì được xây lấn hoàn toàn sang đất của gia đình chị Thảo.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM, cho biết, phường mới tiếp nhận thông tin kiến nghị về vụ việc hy hữu này, đồng thời cho hay sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nhanh chóng vào cuộc xác minh giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Theo ông Thiện, phường chỉ có thẩm quyền mời các bên để tổ chức hòa giải, hướng dẫn các thủ tục liên quan. Về các vấn đề tranh chấp dân sự như trên, các bên có thể khởi kiện ra tòa để được giải quyết.

Trả lời về trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, để công trình làm sai vị trí, ông Thiện cho rằng cần phải xem xét nguyên nhân dẫn đến sự việc như cố ý xây dựng trái phép, sai phép hay bị nhầm lẫn thật, từ đó sẽ có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.