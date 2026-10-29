Xác minh thông tin hơn 100 liệt sĩ được chôn cất gần cứ điểm Ngok Ta Vak

Ngày 29/10, UBND xã Phước Năng, TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ và địa điểm chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh tại cứ điểm Ngok Ta Vak vào tháng 5/1968.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ), nguyên chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu 5, người trực tiếp tham gia trận đánh và thu dọn hiện trường cho biết, sau ba đêm chốt giữ trận địa tại cứ điểm Ngok Ta Vak vào tháng 5/1968, đơn vị nhận lệnh rút quân, đồng thời khẩn trương thu gom, mai táng các chiến sĩ hy sinh tại hố chôn đã được lực lượng tải thương đào sẵn, cách đồn khoảng 400–500 mét.

Số chiến sĩ được trực tiếp thu gom, chôn cất tại chỗ ước tính hơn 100 người. Tại trận địa có hai máy bay bị hỏng, hai khẩu pháo 105 mm và một xe Dodge.

Hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ hy sinh tại cứ điểm Ngok Ta Vak. Ảnh: Ngọc Cường

Ông Nhung cho biết đã nhiều lần báo cáo sự việc với cơ quan chức năng và mong muốn những thông tin cung cấp góp phần xác minh địa điểm mai táng, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính xác, thuận lợi hơn.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu xã Phước Năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thu thập, xác minh nguồn tin. Đồng thời, ông đề nghị xã chủ động tìm gặp, khai thác thông tin từ các nhân chứng, kết hợp đối chiếu với tài liệu lịch sử, hồ sơ liệt sĩ và dấu tích tại thực địa.

Nhân chứng Nguyễn Quốc Nhung phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Cường

Trước đó, từ nguồn tin do ông Nguyễn Quốc Nhung cung cấp, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát thực địa tại cứ điểm Ngok Ta Vak vào ngày 19/10.

Cứ điểm Ngok Ta Vak nằm trên ngọn đồi cao rộng khoảng 3–4 ha, gần quốc lộ 14 thuộc xã Phước Năng. Tại đây từng có sân bay dã chiến rộng khoảng 2.000 m², giữ vị trí chiến lược án ngữ và bảo vệ trung tâm huấn luyện biệt kích Khâm Đức của địch, thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Năng, qua đối chiếu thông tin nhân chứng với sơ đồ và tài liệu lịch sử, khu vực này hiện vẫn còn dấu tích công sự, hầm hào và bãi đáp trực thăng trên ngọn đồi được người dân gọi là Đồi Mỹ.

Các dấu tích có nhiều điểm trùng khớp với sơ đồ do ông Nguyễn Quốc Nhung cung cấp. Đối chiếu với cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Phước Sơn, đơn vị xác định trận đánh diễn ra từ 18 giờ 30 ngày 9/5/1968 đến 15 giờ ngày 10/5/1968, kết thúc khi quân giải phóng hoàn toàn làm chủ cứ điểm dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Chơn. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh vẫn còn những điểm chưa thống nhất, cần tiếp tục xác minh.