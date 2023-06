Xác minh thông tin bé 9 tuổi chậm phát triển bị cô giáo bạo hành bầm tím cơ thể

Trước đó, ngày 29-6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo cô giáo bạo hành một cháu bé 9 tuổi. Nội dung nhanh chóng nhận được nhiều sự phản ứng từ dư luận.

Đáng chú ý, theo nội dung được đăng tải, cháu bé 9 tuổi bị chậm phát triển, mỗi tháng gia đình đã chi 13 triệu đồng để nhờ giáo viên dạy can thiệp dịp nghỉ hè. Lớp học này có địa chỉ trên đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vị phụ huynh này đã có cuộc trò chuyện với 1 người khác, qua đó gửi nhiều hình ảnh con của mình bị đánh bầm tím trên cơ thể, đặc biệt ở vùng mông.

Hình ảnh cháu bé 9 tuổi bị bầm tím trên cơ thế.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết khi nắm được thông tin phản ánh về việc cháu bé 9 tuổi chậm phát triển nghi bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành, lực lượng Công an phường Phương Liệt đã vào cuộc xác minh.

“Công an phường đã cử bộ phận chuyên môn xuống tại địa chỉ có phụ huynh phản ánh nhưng không có ai. Qua xác minh được biết căn hộ ở số 360 Giải Phóng trên được 1 cô giáo thuê ở. Giáo viên cũng dạy tự phát. Có thể do phụ huynh quen biết nên gửi gắm con chứ không có trường lớp, giấy phép. Qua sự việc gia đình chỉ ra công an phản ánh chứ không đề nghị gì. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này” - lãnh đạo UBND phường Phương Liệt thông tin.

