Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị bạo hành: Lời khai của bảo mẫu

Ngày 3/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ V.K.C. (21 tuổi, ở Giao Thuỷ, Nam Định) để làm rõ việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi.

C. được gia đình anh N.V.B. (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) bỏ ra số tiền 60 triệu đồng để nhờ trông con trong 1 tháng.

C. tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, C. tỏ ra ân hận cho biết, giữa mình và gia đình anh B. luôn có sự thân tình, gia đình anh B. đối xử rất tốt với C.

Gần 3 ngày xảy ra sự việc, C. thừa nhận mình đã sai về pháp luật và tình người, bản thân C. xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mình đã làm với bé gái hơn 1 tháng tuổi.

C. cho hay, cô đã cố quên đi hành động sai lầm của mình nhưng mỗi lần nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ. C. không nhớ cụ thể nhưng ít nhất 3 lần đã rung lắc mạnh với cháu bé vào đêm 30 và sáng 31/5.

Nữ bảo mẫu biết đến gia đình anh B. qua một ứng dụng của trung tâm chăm sóc trẻ. Công việc quy định sẽ làm tới 21h hằng ngày, tuy nhiên phía chủ nhà đánh giá C. là người có chuyên môn, trong khi mẹ cháu bé còn yếu nên đã ngỏ ý thuê cô làm việc 24/24h. Mức chi trả vì thế cũng được tăng gấp đôi. C. đồng ý với lời đề nghị này.

Nói về quan hệ giữa mình và chủ nhà trong quá trình sinh sống, C. cho biết, đa phần chỉ có mẹ cháu bé và cô sống cùng với nhau. Anh B. (bố cháu bé) thường xuyên đi công tác xa gia đình.

“Tôi với mẹ cháu bé không dừng ở mức chủ và người làm mà như chị em thân thiết”, C. nói.

Mẹ cháu bé còn nói nếu cô đi làm ở đâu không có nơi ở, gia đình cháu bé sẽ chuyển sang thuê một căn hộ có 3 phòng ngủ và để riêng cho C. một phòng.

“Mẹ cháu bé bị bệnh tiểu đường, sau sinh rất yếu, chồng lại đi làm xa nên tôi rất thương chị ấy. Tôi cũng có con, con tôi 26 tháng tuổi nên rất hiểu và từng trải qua những nguy cơ trầm cảm sau sinh nên thường xuyên động viên mẹ cháu bé”, C. kể.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, C. cho hay, bản thân cô không có ác ý gì với cháu bé. Trước đó 2 ngày, cô bị ngộ độc thực phẩm nên đau và mất ngủ dẫn đến thần kinh căng thẳng. Đến rạng sáng 31/5, cháu nhỏ quấy khóc nhiều. C. cho ăn nhưng cháu bé vẫn khóc. Đây là lý do C. có hành vi rung lắc mạnh để “cháu bé ngừng khóc”.

“Dù bé sinh non nhưng sau 1 tháng tôi chăm sóc cháu bé đã lên được 2kg”, C. nói và khẳng định mình không cố ý làm hại cháu.

Ngoài ra, nữ bảo mẫu cho biết thêm, đầu năm 2022, cô vào miền Nam học về kỹ năng chăm sóc mẹ và bé. Khi trở về, cô vẫn đi từ Nam Định sang Ninh Bình để học cách chăm trẻ. Sau đó, C. lên Hà Nội vừa học nâng cao vừa kết hợp đi làm. C. ước mơ một ngày sẽ mở được một trung tâm chăm sóc trẻ.

Sau sự việc, C. cũng được mọi người động viên cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, cô thừa nhận nếu không chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô sẽ luôn mang nỗi dằn vặt này suốt đời.

Mấy ngày qua, C. luôn chấp hành khai báo để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an quận Hoàng Mai, C. gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu bé và cộng đồng.

“Với gia đình cháu bé, đặc biệt là với mẹ cháu bé tôi có lỗi rất nhiều”, C. nói.

Trước đó, ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ thì phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày, C. có hành vi bạo hành con gái anh, nên yêu cầu bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Theo anh B., sau sự việc, sức khoẻ con gái anh ổn định, không có thương tích. Anh B. không yêu cầu xử lý đối với C.

Mục đích của gia đình anh B. chỉ muốn răn đe bảo mẫu để không tái phạm và nhận thức được việc chị này làm với con anh là sai.

