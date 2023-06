Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: Hàng xóm nói gì?

Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tạm giữ V.K.C. (21 tuổi, ở Giao Thuỷ, Nam Định) để điều tra, xác minh việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi.

C. được anh N.V.B. (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm) thuê làm giúp việc chăm sóc con nhỏ hơn 1 tháng tuổi.

Theo ghi nhận của PV, tối 31/5, sau khi biết tin bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành, nhiều người dân sinh sống tại tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm (nơi cháu bé sống) không khỏi bàng hoàng. Hầu hết mọi người không thể tin được cô gái hằng ngày bế ẵm cháu bé lại có thể hành động tàn ác như vậy.

Còn tại căn hộ nơi cháu bé và bảo mẫu sinh sống, công an đến làm việc tới tận tối muộn.

Khu vực gia đình cháu bé sinh sống.

Người thân trong gia đình cháu bé cho biết, cháu đang được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương theo dõi sức khoẻ. Bố mẹ cháu cũng đang túc trực tại bệnh viện.

Theo lời người thân này, gia đình cháu bé thuê bảo mẫu C. được 1 tháng. Nếu không có sự việc bạo hành xảy ra, hôm 31/5, C. sẽ kết thúc công việc trông trẻ để về quê. Hiện gia đình đã đưa bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt.

Anh P.V.T. - trưởng tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh và mọi người trong tầng rất bất ngờ khi biết tin bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành.

“Khi nhận được tin tôi đang ở ngoài đường nhưng vẫn không tin sự thật, tôi nghĩ chắc chuyện xảy ra ở đâu chứ không phải ở tầng mình. Đến lúc cảnh sát khu vực gọi điện cho tôi thông báo sự việc tôi mới tin là thật”, anh T. nói.

Theo anh T., gia đình chị H. (mẹ cháu bé) mới chuyển đến tầng anh thuê nhà được khoảng 4 tháng nay. Cô gái bảo mẫu trông cháu bé được 1 tháng nay nhưng không khai báo với tầng.

Ở tầng 23 mọi người rất đoàn kết, nếu có người mới đến cư trú sẽ thông qua tầng để cư dân nắm được thông tin. Tuy nhiên, chị H. mới sinh xong, người bảo mẫu mới chuyển đến nên chưa thông báo.

“Mẹ cháu bé sinh non, sức khoẻ yếu nên đã thuê một cô gái trẻ về giúp việc. Cách đây khoảng 10 ngày, tầng tổ chức liên hoan sớm ngày 1/6 cho các cháu, hôm đó mẹ cháu bé cùng bạn giúp việc bế cháu ra giao lưu cùng mọi người. Hôm đó cũng là ngày cháu tròn 1 tháng tuổi”, anh T. kể lại.

Anh T. cho hay, sau khi sự việc xảy ra, anh cũng sang nhà cháu bé để hỏi thăm. Người nhà cháu bé có kể lại, do sức khoẻ mẹ bé yếu nên ngủ ở phòng ngoài. Còn bảo mẫu chăm cháu nhỏ ở trong phòng ngủ.

Toà chung cư nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm rạng sáng 31/5, thấy con khóc nên mẹ cháu bé đi vào thì thấy bảo mẫu có hành vi mạnh tay với con mình. Tuy nhiên, cô gái lại phân trần là đang dỗ bé rồi đặt nằm xuống vì cháu khóc. Sau đó, mẹ cháu ra ngoài mở hé cửa thì chứng kiến sự việc bảo mẫu bạo hành con. Khi xem lại camera thì cả gia đình mới tá hoả.

“Cô gái giúp việc này được gia đình cháu bé thuê từ trung tâm giúp việc chứ không phải người quen. Tôi không dám xem hết clip. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi sao bạn ấy lại hành động với một đứa trẻ mới hơn 1 tháng tuổi như thế. Ai xem clip đều xót xa và không chấp nhận được hành vi của bạn này”, anh T. nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim.

Đoạn clip ghi lại lúc rạng sáng 31/5 cho thấy, một người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó đặt mạnh xuống giường.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của bảo mẫu này.

Bảo mẫu trông cháu bé mặc áo vàng.

Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vào cuộc xác minh. Tại cơ quan công an, anh B. cho biết, đã thuê nữ bảo mẫu C. làm giúp việc chăm sóc con khoảng 1 tháng nay.

Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ thì phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày, chị C. có hành vi bạo hành con gái anh, nên yêu cầu bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Theo anh B., sau sự việc sức khoẻ con gái anh ổn định, không có thương tích. Anh B. không yêu cầu xử lý đối với C.

Mục đích của gia đình anh B. chỉ muốn răn đe bảo mẫu để không tái phạm và nhận thức được việc chị này làm với con anh là sai.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-be-gai-1-thang-tuoi-bi-bao-hanh-o-ha-noi-hang-xom-noi-gi-a610564.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-be-gai-1-thang-tuoi-bi-bao-hanh-o-ha-noi-hang-xom-noi-gi-a610564.html