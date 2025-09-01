Xác định người để trẻ thò đầu qua cửa xe trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Ngày 1-9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đơn vị vừa xác minh tài xế điều khiển ô tô chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết để trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời.

Hình ảnh trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Trước đó, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ô tô màu trắng biển số TP.HCM chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Khi xe chạy đến đến đoạn qua xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng thì có một bé trai hơn 10 tuổi, mặc áo đỏ đứng trong xe thò đầu lên cửa sổ trời. Đoạn clip trên được quay ngày 29-8.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông số 6 xác định được tài xế, biển số xe trên.

Cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết có tốc độ tối đa 90 km/giờ. Nhiều ý kiến cho rằng việc lái xe để trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời khi đang lưu thông trên cao tốc là vô cùng nguy hiểm.