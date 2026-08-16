Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Ngày 15/8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phục hồi và xác định thành công danh tính của một liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phát hiện hài cốt liệt sĩ ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phát hiện một lọ thủy tinh đi kèm giấy ghi thông tin nghi của liệt sĩ chôn cùng mang ký hiệu số 4.

Tờ giấy đã mờ nhưng qua xử lý kỹ thuật đã xác định được những dòng thông tin quan trọng: Họ và tên: Nguyễn Văn Vượng (Sinh năm: 1946); Cấp bậc: Binh nhất; Tháng nhập ngũ: 05/1970; Đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559; Ngày hy sinh: 26/12/1970; Nguyên quán: Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ).

Lọ thuỷ tinh kèm tờ giấy đã phai mờ sau khi qua xử lý kỹ thuật đã phát hiện danh tính, quê quán, đơn vị, ngày hy sinh của liệt sĩ.

Bên cạnh thông tin cá nhân ghi nhận khá toàn diện, di vật đi kèm hài cốt liệt sĩ số 4 còn có chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu THU-DO (hoặc ĐO) T62-20.

Được biết, tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện và khai quật 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 1,6m trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, đều được bọc cẩn thận trong tăng và võng dù. Bên cạnh các hài cốt có nhiều di vật như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin...

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị quan tâm theo dõi, hỗ trợ kết nối, cung cấp dữ liệu để sớm xác định danh tính 4 hài cốt liệt sĩ còn lại trong cùng khu vực quy tập.